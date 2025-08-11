Dvostruko ubistvo u Šamcu: Ranku Jaćimoviću određen jednomjesečni pritvor

Okružni sud u Doboju odredio je jednomjesečni pritvor Ranku Jaćimoviću, osumnjičenom da je ubio dva lica, a jedno ranio u Donjoj Slatini kod Šamca.

Izvor: MONDO

Pritvor je određen u subotu, 9. avgusta, po prijedlogu Okružnog javnog tužilaštva u Doboju koje sumnjiči Jaćimovića za krivično djelo teško ubistvo s umišljajem, saopšteno je iz Okružnog suda u Doboju.

Jaćimović je osumnjičen da se 7. avgusta u 18.30 časova svojim vozilom parkirao u blizini kapije kuće u vlasništvu M.T, koji je tada bio u dvorištu sa sestrom N.I. i njenim suprugom G.I.

Nakon što su M.T. i N.I, kojima su se pridružili stric i njegova supruga, zamolili osumnjičenog da se udalji, on je to odbio i pištoljem pucao u G.I.

Kada su počeli da bježe prema ulaznim vratima kuće, osumnjičeni je ispalio nekoliko hitaca iz pištolja u pravcu N.I. i njenog brata M.T, potom prišao i pucao u glavu G.I, nakon čega je pobjegao.

N.I. i G.I. su preminuli na licu mjesta, dok je M.T. prevezen u dobojsku Bolnicu.

Jaćimović je uhapšen u petak, 8. avgusta, i istog dana sproveden u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Doboju.

Trifunović nije životno ugrožen

Milutin Trifunović /51/, koji je ranjen iz vatrenog oružja u Donjoj Slatini kod Šamca, nije životno ugrožen i njegov oporavak teče planiranom dinamikom, rečeno je Srni iz dobojske Bolnice "Sveti apostol Luka".

Trifunović je zadobio prostrelnu ranu stomaka usljed koje je došlo do povreda unutrašnjih organa, tankog i debelog crijeva, a u dobojskoj bolnici je hirurški zbrinut u četvrtak, 7. avgusta, u večernjim časovima.

Operacija je trajala oko dva časa.

Srna