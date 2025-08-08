Dobra vijest iz dobojske bolnice: Povrijeđeni iz Šamca stabilno nakon operacije

Milutin Trifunović (51), koji je ranjen iz vatrenog oružja na području Šamca, u stabilnom je zdravstvenom stanju nakon operativnog zahvata, saopšteno je iz dobojske Bolnice "Sveti apostol Luka".
Dežurni hirurg Pero Nakić rekao je novinarima da je povrijeđeni zadobio prostrijelnu ranu stomaka usljed koje je došlo do povreda unutrašnjih organa, tankog i debelog crijeva, te je hirurški zbrinut.
On je naveo da je pacijent stabilan i da nema hemodinamskog krvarenja.
"Upravo sam ga obišao, već je ekstubiran i hemodinamski stabilan", rekao je Nakić i naveo da je operacija trajala oko dva časa.
Iz Policijske uprave Bijeljina saopšteno je da je lice čiji su inicijali R. J. uhapšeno jutros u 6.00 časova.
Osumnjičen je da je sinoć u 19.10 časova hicima iz pištolja ubio dva lica, a jedno ranio na pr.
On je sinoć u 19.10 časova hicima iz vatrenog oružja usmrtio dva i ranio jedno lice na području opštine Šamac.
Prema pisanju medija, naoružani muškarac je došao u privatnu kuću u kojoj je ranio vlasnika, a ubio muškarca i ženu koji su kod njega bili u gostima.
