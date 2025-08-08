logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dobra vijest iz dobojske bolnice: Povrijeđeni iz Šamca stabilno nakon operacije

Dobra vijest iz dobojske bolnice: Povrijeđeni iz Šamca stabilno nakon operacije

Autor Dušan Volaš
0

Milutin Trifunović (51), koji je ranjen iz vatrenog oružja na području Šamca, u stabilnom je zdravstvenom stanju nakon operativnog zahvata, saopšteno je iz dobojske Bolnice "Sveti apostol Luka".

Povrijeđeni iz Šamca je stabilno nakon operacije Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Dežurni hirurg Pero Nakić rekao je novinarima da je povrijeđeni zadobio prostrijelnu ranu stomaka usljed koje je došlo do povreda unutrašnjih organa, tankog i debelog crijeva, te je hirurški zbrinut.

On je naveo da je pacijent stabilan i da nema hemodinamskog krvarenja.

"Upravo sam ga obišao, već je ekstubiran i hemodinamski stabilan", rekao je Nakić i naveo da je operacija trajala oko dva časa.

Iz Policijske uprave Bijeljina saopšteno je da je lice čiji su inicijali R. J. uhapšeno jutros u 6.00 časova.

Osumnjičen je da je sinoć u 19.10 časova hicima iz pištolja ubio dva lica, a jedno ranio na pr.

On je sinoć u 19.10 časova hicima iz vatrenog oružja usmrtio dva i ranio jedno lice na području opštine Šamac.

Prema pisanju medija, naoružani muškarac je došao u privatnu kuću u kojoj je ranio vlasnika, a ubio muškarca i ženu koji su kod njega bili u gostima.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Šamac pucnjava

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ