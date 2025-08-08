Dobra vijest iz dobojske bolnice: Povrijeđeni iz Šamca stabilno nakon operacije

Milutin Trifunović (51), koji je ranjen iz vatrenog oružja na području Šamca, u stabilnom je zdravstvenom stanju nakon operativnog zahvata, saopšteno je iz dobojske Bolnice "Sveti apostol Luka".

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Dežurni hirurg Pero Nakić rekao je novinarima da je povrijeđeni zadobio prostrijelnu ranu stomaka usljed koje je došlo do povreda unutrašnjih organa, tankog i debelog crijeva, te je hirurški zbrinut.

On je naveo da je pacijent stabilan i da nema hemodinamskog krvarenja.

"Upravo sam ga obišao, već je ekstubiran i hemodinamski stabilan", rekao je Nakić i naveo da je operacija trajala oko dva časa.

Iz Policijske uprave Bijeljina saopšteno je da je lice čiji su inicijali R. J. uhapšeno jutros u 6.00 časova.

Osumnjičen je da je sinoć u 19.10 časova hicima iz pištolja ubio dva lica, a jedno ranio na pr.

Prema pisanju medija, naoružani muškarac je došao u privatnu kuću u kojoj je ranio vlasnika, a ubio muškarca i ženu koji su kod njega bili u gostima.

(Srna)