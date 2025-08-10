logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šamac tuguje: Dan žalosti zbog dvostrukog ubistva

Šamac tuguje: Dan žalosti zbog dvostrukog ubistva

Autor Dušan Volaš
0

Na području opštine Šamac je dan žalosti zbog dvostrukog ubistva u naselju Donja Slatina.

Šamac tuguje: Dan žalosti zbog dvostrukog ubistva Izvor: SRNA/Svetlana Pavlović

Iz opštine Šamac upućene su najiskrenije izjave saučešća porodicama nastradalih.

Dan žalosti obilježava se spuštanjem zastave na pola koplja na zgradi Opštinske uprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama i svim drugim organizacijama na području opštine Šamac, na javnim mjestima neće biti programa javnog i zabavnog karaktera, niti emitovanja muzike u ugostiteljskim i trgovinskim objektima.

U mjestu Donja Slatina u opštini Šamac u četvrtak, 7. avgusta, ubijena su dva lica, a jedno ranjeno, a osumnjičeni je uhapšen u petak.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Šamac dan žalosti

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ