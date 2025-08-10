Šamac tuguje: Dan žalosti zbog dvostrukog ubistva

Na području opštine Šamac je dan žalosti zbog dvostrukog ubistva u naselju Donja Slatina.

Izvor: SRNA/Svetlana Pavlović

Iz opštine Šamac upućene su najiskrenije izjave saučešća porodicama nastradalih.

Dan žalosti obilježava se spuštanjem zastave na pola koplja na zgradi Opštinske uprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama i svim drugim organizacijama na području opštine Šamac, na javnim mjestima neće biti programa javnog i zabavnog karaktera, niti emitovanja muzike u ugostiteljskim i trgovinskim objektima.

U mjestu Donja Slatina u opštini Šamac u četvrtak, 7. avgusta, ubijena su dva lica, a jedno ranjeno, a osumnjičeni je uhapšen u petak.