Fond zdravstvenog osiguranja Trebinje preselio se na novu lokaciju

ilijala Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u Trebinju od danas se nalazi u novim prostorijama u stambeno-poslovnoj zgradi "Harmonija jedan".

Izvor: FZO RS

"Preseljenjem u nove prostorije osiguranicima je omogućena pristupačnija lokacija, kao i za zaposlene koji će imati bolje uslove za rad, što je ujedno i podstrek za još efikasnije i kvalitetnije pružanje usluga građanima Hercegovine", saopšteno je iz FZO.

U saopštenju se navodi da su u toku radovi u poslovnicama Bileća i Gacko, čime će biti obezbijeđeni znatno bolji uslovi za rad, a ranije je renovirana i ekspozitura LJubinje.

Fond zdravstvenog osiguranja će ostati posvećen unapređenju usluga i dostupnosti zdravstvenog osiguranja građanima Republike Srpske.