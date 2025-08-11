logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Fond zdravstvenog osiguranja Trebinje preselio se na novu lokaciju

Fond zdravstvenog osiguranja Trebinje preselio se na novu lokaciju

Autor Dušan Volaš
0

ilijala Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u Trebinju od danas se nalazi u novim prostorijama u stambeno-poslovnoj zgradi "Harmonija jedan".

Fond zdravstvenog osiguranja Trebinje preselio se na novu lokaciju Izvor: FZO RS

"Preseljenjem u nove prostorije osiguranicima je omogućena pristupačnija lokacija, kao i za zaposlene koji će imati bolje uslove za rad, što je ujedno i podstrek za još efikasnije i kvalitetnije pružanje usluga građanima Hercegovine", saopšteno je iz FZO.

U saopštenju se navodi da su u toku radovi u poslovnicama Bileća i Gacko, čime će biti obezbijeđeni znatno bolji uslovi za rad, a ranije je renovirana i ekspozitura LJubinje.

Fond zdravstvenog osiguranja će ostati posvećen unapređenju usluga i dostupnosti zdravstvenog osiguranja građanima Republike Srpske.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FZO FZO RS Trebinje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ