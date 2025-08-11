Greta Tunberg i aktivisti ponovo plove ka Gazi: Desetine brodova odlazi na put, spremaju se masovni protesti

U inicijativi nazvanoj "Global Sumud Flotilla", s arapskom riječi za ustrajnost ili otpor, učestvovaće niz humanitaraca, ljekara i umjetnika, kao i glumci Suzan Sarandon, Gustaf Skarsgard i Lijam Kaningem.

Izvor: Theo Turtaut / Shutterstock.com

Nova flotila s humanitarnom pomoći, najveća dosad, isploviće iz nekoliko mediteranskih luka krajem mjeseca prema Pojasu Gaze kako bi "prekinula ilegalnu izraelsku blokadu", najavila je švedska aktivistkinja Greta Tunberg, jedna od putnica.

"31. avgusta krećemo na dosad najveći pokušaj razbijanja ilegalne izraelske blokade Gaze, s desetinama brodova koji će krenuti iz Španije", objavila je 22-godišnjakinja na svom Instagram profilu.

Tunbergova je najavila da će se brodovi 4. septembra sresti s "još nekoliko desetina" plovila koja će krenuti iz Tunisa i drugih luka i da će organizovati simultane proteste u više od 44 države.

U toj inicijativi nazvanoj "Global Sumud Flotilla", s arapskom reči za ustrajnost ili otpor, učestvovaće niz humanitaraca, ljekara i umjetnika, uključujući američku glumicu Suzan Sarandon, švedskog glumca Gustafa Skarsgarda i irskog glumca Lijama Kaningema.

To će biti drugi pokušaj mlade Šveđanke da stigne do Gaze. Prošli put je brod zaustavila izraelska vojska 185 kilometara zapadno od Gaze, u noći između 8. i 9. juna. Tada je privedeno, pa deportovano 12 aktivista iz Francuske, Njemačke, Brazila, Turske, Španije i Holandije.

