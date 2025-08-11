logo
Teško povrijeđeno dijete u Sarajevu, udario ga automobil

Teško povrijeđeno dijete u Sarajevu, udario ga automobil

Autor Nikolina Damjanić
0

Jedno dijete danas je teško povrijeđeno u Sarajevu kada ga je udario automobil, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Kantona Sarajevo.

Povrijeđeno dijete u Sarajevu Izvor: Shutterstock

Dijete je prebačeno u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu gdje su mu konstatovane teške povrede.

"Vozač je ostao na mjestu nezgode, a policijski službenici vrše uviđaj", rekla je portparol MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić.

Saobraćajna nezgoda dogodila se u 10.45 časova u Školskoj ulici u sarajevskom naselju Sokolović kolonija, a o svemu je obaviješten i nadležni tužilac.

(Srna/MONDO)

