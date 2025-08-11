logo
"Veliki početak” u Banjaluci uz poklone, muziku i zabavu za đake: Stiže i poznati jutjuber Braco Gajić

Autor Nikolina Damjanić
Grad Banjaluka i ove godine organizuje manifestaciju “Veliki početak”, tradicionalno druženje i zabavu uoči nove školske godine, koja će biti održana 31. avgusta na platou kod sportskog kompleksa u Parku “Mladen Stojanović” od 18 časova.

Veliki početak program 2025 Izvor: Grad Banja Luka

Posjetioce očekuje bogat i raznovrstan program – edukativne i sportske aktivnosti, školski pribor i baloni sa poklonima, muzički nastupi najmlađih sugrađana, te druženje sa Bracom Gajićem, koji će pjesmom i igrom poželjeti đacima uspješnu školsku godinu.

"Uz podjelu besplatnih udžbenika, koje gradska administracija na čelu sa gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem već petu godinu zaredom obezbjeđuje za sve osnovce od petog do devetog razreda, i manifestacija “Veliki početak” postaje jedna lijepa tradicija i nezaobilazan događaj pred početak nove školske godine", poručila je Milada Šukalo, projekt menadžer Grada.

Prema njenim riječima, pripreme su u punom jeku, a mališane očekuju brojna iznenađenja i pokloni.

"Preduzeli smo niz aktivnosti kako bismo spremno dočekali novu školsku godinu i priredili bogat i zanimljiv program sa mnoštvom kulturnih, edukativnih, sportskih, ali i zabavnih sadržaja. Osim besplatnih udžbenika, obezbijedićemo i poklone potrebne za školu, poput školskog pribora, lektira i sličnog", naglasila je Šukalo.

Dodala je da naredne sedmice počinje isporuka kompleta udžbenika za učenike od petog do devetog razreda banjalučkih osnovnih škola, dok je distribucija očuvanih kompleta za druge opštine i gradove već u toku.

(MONDO)

