Madagaskar: Vojska se pridružila demonstrantima, predsjednik napustio zamlju

Predsjednik Madagaskara Andri Radžoelina napustio je zemlju poslije višednevnih protesta i nemira.

Izvor: Luis Tato / AFP / Profimedia

Opozicioni lider u parlamentu rekao da je Radžoelina napustio Madagaskar nakon što su se jedinice vojske juče pridružile demonstrantima, prenosi Rojters.

Vojni izvori tvrde da je Radžoelina odletio iz zemlje francuskim vojnim avionom.

Francuski radio RFI je javio da je postigao dogovor sa predsjednikom Emanuelom Makronom.

Demonstracije na Madagaskaru su izbile 25. septembra zbog nestašice vode i struje, ali su brzo eskalirale u ustanak zbog širih problema, uključujući korupciju, loše upravljanje i nedostatak osnovnih usluga.

Prema podacima UN, najmanje 22 osobe su poginule u sukobima između demonstranata i snaga bezbjednosti.

Madagaskar ima oko 30 miliona stanovnika, od kojih tri četvrtine žive u siromaštvu, a većina njih su mladi, navodi "Sputnjik".