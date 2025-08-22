logo
Dojava o bombi u Narodnoj skupštini RS, u toku evakuacija (FOTO)

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Neposredno prije početka vanredne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske stigla je dojava o bombi.

dojava o bombi u nsrs Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Obavještenje je primljeno u 10.07 časova, nakon čega su nadležne službe naložile evakuaciju i izvršile provjeru bezbjednosti objekta.

Generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srpske Boran Bosančić izjavio je da je jutrošnja anonimna dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi u zgradi parlamenta upućena sa mobilnog telefona koji počinje sa 065, te da pripadnici policije intenzivno pregledaju skupštinske prostorije.

Zbog mjera sigurnosti zasjedanje je privremeno prekinuto, a nastavak sjednice zakazan je za 11.30 časova, nakon što bude obavljena kompletna provjera.

U toku je evakuacija svih zaposlenih, uključujući i narodne poslanike, ministre.

(MONDO)

Tagovi

dojava bomba NSRS

