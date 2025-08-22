Dojava o bombi u Narodnoj skupštini RS, u toku evakuacija (FOTO)

Neposredno prije početka vanredne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske stigla je dojava o bombi.
Obavještenje je primljeno u 10.07 časova, nakon čega su nadležne službe naložile evakuaciju i izvršile provjeru bezbjednosti objekta.
Generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srpske Boran Bosančić izjavio je da je jutrošnja anonimna dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi u zgradi parlamenta upućena sa mobilnog telefona koji počinje sa 065, te da pripadnici policije intenzivno pregledaju skupštinske prostorije.
Boran Bosančić o dojavi i evakuacijipic.twitter.com/UNigmjOtlU— Mondo.ba (@mondobh)August 22, 2025
Zbog mjera sigurnosti zasjedanje je privremeno prekinuto, a nastavak sjednice zakazan je za 11.30 časova, nakon što bude obavljena kompletna provjera.
U toku je evakuacija svih zaposlenih, uključujući i narodne poslanike, ministre.
(MONDO)