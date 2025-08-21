logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sutra posebna sjednica NSRS: Ovo je predloženi dnevni red

Sutra posebna sjednica NSRS: Ovo je predloženi dnevni red

Autor Dragana Božić
0

Narodna skupština Republike Srpske sutra će održati posebnu sjednicu na čijem predloženom dnevnom redu je, između ostalog, razmatranje i usvajanje odluke o raspisivanju referenduma povodom odluka Suda BiH i CIK-a izrečenih predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.

5.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako je odlučeno na Kolegijumu republičkog parlamenta, na predloženom dnevnom redu sutrašnje sjednice je i usvajanje ostavke predsjednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića, kao i informacija o presudi Suda BiH i odluci CIK-a BiH o prestanku mandata predsjedniku Republike Miloradu Dodiku, te zauzimanje stava Narodne skupštine o budućim aktivnostima institucija Srpske.

Na telefonskoj sjednici Kolegijum je odlučio da u prijedlog dnevnog reda sutrašnje posebne sjednice bude i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi, po hitnom postupku.

Sjednica je zakazana za 10.00 časova, saopšteno je iz Narodne skupštine Republike Srpske.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

NSRS Narodna skupština RS

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ