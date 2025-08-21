Sutra posebna sjednica NSRS: Ovo je predloženi dnevni red

Narodna skupština Republike Srpske sutra će održati posebnu sjednicu na čijem predloženom dnevnom redu je, između ostalog, razmatranje i usvajanje odluke o raspisivanju referenduma povodom odluka Suda BiH i CIK-a izrečenih predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.

Kako je odlučeno na Kolegijumu republičkog parlamenta, na predloženom dnevnom redu sutrašnje sjednice je i usvajanje ostavke predsjednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića, kao i informacija o presudi Suda BiH i odluci CIK-a BiH o prestanku mandata predsjedniku Republike Miloradu Dodiku, te zauzimanje stava Narodne skupštine o budućim aktivnostima institucija Srpske.

Na telefonskoj sjednici Kolegijum je odlučio da u prijedlog dnevnog reda sutrašnje posebne sjednice bude i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi, po hitnom postupku.

Sjednica je zakazana za 10.00 časova, saopšteno je iz Narodne skupštine Republike Srpske.

