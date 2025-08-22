logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Danas posebna sjednica NSRS o referendumu, Dodikovom mandatu i Viškovićevoj ostavci

Danas posebna sjednica NSRS o referendumu, Dodikovom mandatu i Viškovićevoj ostavci

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće održana danas, a na dnevnom redu je i razmatranje i usvajanje odluke o raspisivanju referenduma povodom odluka Suda BiH i CIK-a izrečenih Miloradu Dodiku.

3.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Na predloženom dnevnom redu sjednice parlamenta je i usvajanje ostavke predsjednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića, kao i informacija o presudi Suda BiH i odluci CIK-a BiH o prestanku mandata predsjedniku Republike Miloradu Dodiku, te zauzimanje stava Narodne skupštine o budućim aktivnostima institucija Srpske.

Na dnevnom redu je i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi, po hitnom postupku.

Početak sjednice zakazan je za 10.00 časova, saopšteno je iz Narodne skupštine Republike Srpske.

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

NSRS posebna sjednica

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ