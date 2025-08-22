Danas posebna sjednica NSRS o referendumu, Dodikovom mandatu i Viškovićevoj ostavci

Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće održana danas, a na dnevnom redu je i razmatranje i usvajanje odluke o raspisivanju referenduma povodom odluka Suda BiH i CIK-a izrečenih Miloradu Dodiku.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Na predloženom dnevnom redu sjednice parlamenta je i usvajanje ostavke predsjednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića, kao i informacija o presudi Suda BiH i odluci CIK-a BiH o prestanku mandata predsjedniku Republike Miloradu Dodiku, te zauzimanje stava Narodne skupštine o budućim aktivnostima institucija Srpske.

Na dnevnom redu je i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi, po hitnom postupku.

Početak sjednice zakazan je za 10.00 časova, saopšteno je iz Narodne skupštine Republike Srpske.

(Srna)