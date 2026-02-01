Nove mjere FZO RS: Refundacija troškova vantjelesne oplodnje i nakon tri iskorištena pokušaja

Sve žene do navršenih 42 godine, od ove godine, koje dobiju bebu iz postupka vantjelesne oplodnje, imaju pravo na refundaciju troškova, bez obzira na to gdje je postupak obavljen, saopšteno je iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Izvor: Shutterstock

Ova novina, predviđena Programom za obezbjeđenje biomedicinski potpomognute oplodnje za 2026. godinu, odnosi se na žene koje su prethodno već iskoristile tri pokušaja vantjelesne oplodnje koje je finansirao Fond, a refundacija se vrši u iznosu koji je predviđen zvaničnim cjenovnikom ustanove.

"I dalje ostaje mogućnost da za žene starije od 42 godine ukoliko rode dijete postupkom vantjelesne oplodnje, FZO RS u potpunosti refundira troškove. Fond proširenjem prava iz oblasti vantjelesne oplodnje želi da svim parovima bude konkretna finansijska podrška u sticanju potomstva. Tako da je ovaj potez još jedan korak naprijed u unapređenju dostupnosti prava iz oblasti biomedicinski potpomognute oplodnje", ističu iz FZO RS.

U saopštenju se naglašava da Fond u potpunosti finansira tri postupka ženama do navršene 40. godine, dok za žene starosti od 40 do 42 godine pokriva 50 odsto troškova. Vantjelesna oplodnja je uvrštena u prava iz zdravstvenog osiguranja još 2007. godine, a od tada je zahvaljujući ovoj proceduri rođeno više od 2.200 beba. Međutim, napominje se da je broj novorođenčadi znatno veći jer je značajan broj parova, u skladu sa propisima, postupke radio i izvan Srpske, nakon čega su im troškovi refundirani.

"Vlada Republike Srpske i FZO RS su za postupke vantjelesne oplodnje, koji su rađeni kod nas ili izvan Republike, do sada ukupno izdvojili oko 42,4 miliona KM. Osim same oplodnje, Fond od ranije finansira i čuvanje embriona na dvije godine, što predstavlja značajno olakšanje za parove jer ne moraju ponovo da prolaze kroz kompletnu proceduru", navode iz Fonda.

Kao još jedna značajna pogodnost ističe se nedavno uvedeno finansiranje zamrzavanja reproduktivnog materijala za osiguranike koji boluju od malignih bolesti prije izlaganja onkoloskim terapijama, što im pruža mogućnost za kasnije potomstvo. Takođe, podsjeća se da je već duže od dvije godine omogućeno parovima da treći postupak, nakon dva neuspjela pokušaja u Srpskoj, urade u bilo kojoj ustanovi u svijetu uz refundaciju troškova.

U saopštenju se zaključuje da su ove mjere, uz ranije uvrštene neinvazivne prenatalne testove, konkretan dokaz sistemske podrške pronatalitetnoj politici. Na ovaj način zdravstveni sistem, uz podršku Vlade Republike Srpske, ne samo da olakšava put do roditeljstva, već i jača povjerenje građana u kompletan sistem zdravstvene zaštite.