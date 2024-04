Ovo su uslovi: Otvoren konkurs za sufinansiranje vantjelesne oplodnje

Banjaluka je raspisala konkurs za dodjelu jednokratne novčane pomoći za sufinansiranje troškova jednog postupka biomedicinski potpomognute oplodnje koji je otvoren do 1. jula.

Izvor: Shutterstock

Prijaviti se mogu svi parovi, odnosno žene do 45 godina, što je, kako kaže Dajana Kuzmanović, predsjednik Udruženja porodica sa problemom steriliteta "Roda", veliki napredak.

Prema njenim riječima, problem steriliteta je sve učestaliji, oko 30 odsto parova bori se da ostvari potomstvo, a vantjelesna oplodnja u pojedinim slučajevima jedini je način kako bi postali roditelji.

"Postoje određeni uslovi koji se moraju ispuniti. Ono što bih voljela da naglasim jeste da je ovo treći konkurs otkako je taj pravilnik proširen. Grad je uvažio našu inicijativu i sugestije i prava u tom pravilniku su proširena. Prije su to bile žene do 42 godine, sada su žene do 45 godina. Uslov koji je prije postojao jeste da su urađena tri neuspjela postupka u klinici sa kojom Fond zdravstvenog osiguranja ima ugovor. Mi smo to malo 'pretumbali' i proširili, sada se mogu prijaviti parovi koji eventualno trebaju na neki od hirurških postupaka, donaciju reproduktivnog materijala i slično, bez obzira na to koliko su radili postupaka“, rekla je Kuzmanovićeva za ATV jutro.

Obim prava je veći, kaže ona i dodaje da je i budžet povećan te ove godine iznosi 150.000 KM. Samim tim, i broj parova koji mogu da dobiju sredstva je dosta veći. Iznos sredstava koja se pojedinačno dobijaju je 4.000 KM

Napredak je i pomjeranje starosne granice žena koje mogu da konkurišu, kaže Kuzmanović, posebno kada znamo da parovi sve stariji ulaze u brak te se pomjerila starosna granica za rađanje kako prvog djeteta tako i svakog sljedećeg.

"Jako je značajno da se pomjerila ta granica ali bi je trebalo pomjeriti na republičkom nivou, jer je to dalje do 40 godina za stoodstotno finansiranje a do 42. godine 50 odsto se finansira. radimo na tome, ali je puno teže mijenjati pravilnike na republičkom nego na lokalnom nivou", rekla je Kuzmanovićeva.

(MONDO)