Objavljen konkurs za sufinansiranje vantjelesne oplodnje: Povećana starosna granica za žene

Gradska uprava Banjaluka objavila je javni konkurs za dodjelu jednokratne novčane pomoći za sufinansiranje troškova jednog postupka vantjelesne oplodnje bračnim parovima za šta će iz gradskog budžeta biti izdvojeno 95.000 KM.

Izvor: Envato

Konkurs je otvoren narednih 90 dana, a pojedinačni iznos koji će biti dodijeljen je 4.000 KM.

Iz Gradske uprave su naveli da su povećana sredstva kako bi se pružila veća podrška parovima, a donesen je i novi Pravilnik o dodjeli sredstava za podršku pronatalitetnoj politici kojim je rok za prijave na konkurs produžen na 90 dana.

Novim Pravilnikom povećana je i starosna granica za žene, pa tako pravo na prijavu od sada imaju žene do 45 godina, a to je ranije bilo do 42 godine, precizirali su iz Odjeljenja za društvene djelatnosti.

Prema uslovima konkursa, mogu se prijaviti žene koje su iskoristile pravo na tri postupka biomedicinski potpomognute oplodnje na teret sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, dok žena primalac reproduktivnih tkiva i/ili ćelija i embriona u heterolognoj vantjelesnoj oplodnji može ostvariti jednokratnu novčanu pomoć bez obzira na broj obavljenih postupaka BMPO na teret sredstava Fonda.

Uslov je da jedan od supružnika ima prebivalište na području grada Banjaluka u neprekidnom trajanju od četiri godine i duže, te da ranije nisu ostvarili pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći od grada.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Odjeljenju za društvene djelatnosti posredstvom Prijemne kancelarije Gradske uprave broj 14, u zatvorenoj koverti, sa naznakom "Javni konkurs za dodjelu jednokratne novčane pomoći za sufinansiranje troškova jednog postupka biomedicinski potpomognute oplodnje". Prijave su mogu dostaviti i poštom - preporučeno

Iz Gradske uprave navode da se sve informacije mogu dobiti kod samostalnog stručnog saradnika - koordinatora za zdravstvo pozivom na telefonski broj 051/244-444, lokal 716, ili direktno - u kancelariji broj 24.