Večeras protest mještana Rosulja: Protive se izmjeni regulacionog plana i gradnji šest novih zgrada

Mještani banjalučkog naselja Rosulje okupiće se večeras u 19 časova kako bi izrazili protivljenje izmjeni regulacionog plana i planiranoj gradnji novih zgrada.

Izvor: Dušan Volaš

Mještani banjalučkog naselja Rosulje okupiće se večeras kako bi izrazili protivljenje izmjeni dijela regulacionog plana koji se odnosi na Ulicu Pete kozarske brigade, rekao je član Savjeta ove mjesne zajednice Mario Klepić.

Okupljanje je zakazano za 19.00 časova, a Klepić je objasnio da građanima ne odgovara planirana izmjena regulacionog plana koji predviđa izgradnju novih zgrada.

"Organizovali smo prethodno sastanak sa predstavnicima građana. Zaključili smo da idemo sa što više primjedbi prema Gradskoj upravi i da napravimo skup na kojem bi iznijeli sve probleme i prijedloge", rekao je Klepić.

On je precitirao da se regulacionim planom planira proširenje postojeće saobraćajnice, probijanje nove sobraćajnice, te izgradnja šest zgrada.

"To ljudi neće da prihvate. Od jednog porodičnog naselja, gdje su kuće, sada odjednom da se ide sa tim. To ne može ni infrastruktura naselja prihvatiti – škola, vrtić", naglasio je Klepić.

Skup će biti održan u Ulici Pete kozarske brigade broj četiri.