Nova odluka suda u Banjaluci: Još jedna blokada računa RTRS-a, ukupan dug prema BHRT-u 23,5 miliona KM

Sud u Banjaluci donio je novo rješenje o blokadi računa RTRS-a na iznos od 2,5 miliona KM u korist BHRT-a.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Okružni privredni sud u Banjaluci donio je novo rješenje o blokadi računa Radio-televizije Republike Srpske (RTRS) na osnovu pravosnažne presude u iznosu od 2,5 miliona konvertibilnih maraka u korist Radio-televizije Bosne i Hercegovine (BHRT), piše RTRS.

Ovo je treća izvršna presuda sudova u Republici Srpskoj u korist javnog servisa sa sjedištem u Sarajevu.

Prva blokada računa nastupila je još u julu ove godine po izvršnoj presudi teškoj 5,5 miliona maraka. RTRS je rezervisao ta sredstva, ali BHRT još uvijek nije u mogućnosti da ih povuče jer Okružni privredni sud nije odgovorio na uloženi prigovor. Druga presuda donesena je u septembru ove godine, kada je Vrhovni sud Republike Srpske, odlučujući po reviziji BHRT-a, preinačio presudu Višeg privrednog suda u Banjaluci u korist BHRT-a na iznos od 15,5 miliona maraka.

Sa najnovijom odlukom, ukupna dugovanja RTRS-a prema BHRT-u po osnovu pravosnažnih presuda sudova u Srpskoj dostigla su oko 23,5 miliona maraka.

Iz RTRS-a upozoravaju da su ih učestale blokade računa dovele do potpunog kolapsa. Radnici su dovedeni na rub egzistencije, dok je redovno funkcionisanje medijske kuće, proizvodnja programskog sadržaja i sam sistem naplate RTV takse gotovo u potpunosti onemogućeno.

Dodatni problem predstavlja činjenica da je narušavanjem sistema naplate RTV takse ugroženo i samo prikupljanje novca za isplatu dugova po sudskim presudama. Iz ove medijske kuće godinama naglašavaju da su javni emiteri, prema postojećem Zakonu o javnom RTV sistemu BiH, organizovani kao sistem spojenih posuda koji prijeti da uruši sva tri javna servisa. Upozoravaju i da će problemi kulminirati kada na naplatu dođu potraživanja koja RTRS ima od Federalne televizije (FTV).

Zbog toga je upućen apel svim nivoima vlasti i nadležnim institucijama da hitno reaguju, riješe pitanje opstanka javnih emitera i izrade novo zakonsko rješenje za njihov rad.