Zbog sudske presude i blokade računa: Fond solidarnosti odobrio 910.500 KM radnicima RTRS-a

Upravni odbor Fonda solidarnosti Republike Srpske danas je na telefonskoj sjednici odobrio jednokratnu novčanu pomoć od 910.500 KM za radnike Radio-televizije Republike Srpske da bi se prevazišle posljedice izazvane blokadom računa javnog servisa.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Prema odluci Fonda jednokratna pomoć biće ulaćena na račun Nezavisnog sindikata RTRS-a za 607 radnika, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Kako su naveli, odluka je donosena na molbu Nezavisnog sindikata nakon što su se radnici javnog servisa našli u teškoj situaciji poslije blokade računa zbog tužbe BHT-a.

"Za provođenje ove odluke zaduženi su Fond solidarnosti, Ministarstvo finansija i Ministarstvo saobraćaja i veza", navedeno je u saopštenju.