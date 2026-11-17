Banjalučka zima počinje 1. decembra. Posjetioce očekuju Zimzobal, koncerti i gastronomska ponuda, a za doček Nove godine nastupa Neda Ukraden.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Manifestacija "Banjalučka zima" počinje 1. decembra u ovom gradu, a organizatori najavljuju brojne sadržaje za sve generacije.

Posebno mjesto i ove godine zauzima zimski market "Zimzobal" u Parku Petra Kočića, uz brojne koncerte, raznovrstan muzički program i bogatu gastronomsku ponudu, saopšteno je iz Gradske uprave.

U Banjaluci će biti organizovan doček Nove godine na otvorenom uz koncert pjevačice Nede Ukraden.

Biće organizovana i dječija Nova godina, uz posebno osmišljene sadržaje, druženje i zabavu.