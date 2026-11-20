Najava nastupa Jelene Karleuše za doček Nove godine u budvanskoj diskoteci "Omnija" izazvala je burne reakcije i pozive na bojkot na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram, M.M./ATAIMAGES

Jelena Karleuša trebalo bi da za doček Nove godine nastupi u diskoteci u Budvi. No, najava njenog koncerta izazvala je u javnosti žestoke reakcije, naročito na mrežama.

Mnogi pozivaju menadžment da Karleuši otkažu nastup, a pojavile su se i prijetnje.

Inače, Karleuši nedjeljama unazad otkazuju nastupe, zbog čega je veoma revoltirana.

Poziv na zabranu

Objave povodom njenog novogodišnjeg koncerta sada se ređaju na mrežama, a pojedini komentari posebno su privukli pažnju.

"Ako klub 'Omnija' za doček Nove godine dovede Jelenu Karleušu, to bi bilo isto kao kada bi na dočeku Nove godine u Beogradu pjevao Marko Perković Tompson!".

Izvor: instagram/centarzacrnogorskonaslijedje

Međutim, pojedini korisnici otišli su i korak dalje, te čak i davali prijedloge vlasnicima:

"Nećemo da prljamo motke. Neka joj otkažu koncert i neka joj zabrane ulaz, i to je to. A možda ode i na robiju", navodi se u jednom od komentara.

Izvor: printscreen/budvanightlife

U drugim porukama izražava se nezadovoljstvo zbog toga što klub, uprkos negativnim reakcijama, ne odustaje od najavljenog nastupa.

"Evo, i oni im komentarišu postove i lajkuju ih, izgleda da ne planiraju da je zabrane. Dovode u opasnost i grad i državu, koja je već pretrpjela haos za jednu Novu godinu", piše u jednoj od objava.

Haos traje već neko vrijeme

Da li će pritisci sa društvenih mreža uticati na odluku organizatora o tom nastupu, ostaje da se vidi u narednom periodu.

Podsjetimo, pjevačica je pre nekoliko dana iznijela ozbiljne optužbe na račun novinara i bivšeg rijaliti učesnika Marka Đedovića. Ona tvrdi da Đedović piše poruke raznim klubovima u kojima ona treba da nastupa tražeći da joj otkažu gostovanje.

"Ovaj lik danonoćno otvara lažne profile i piše klubovima gdje nastupam. Riječ je ozbiljno bolesnom momku koji je opsednut i treba mu medicinska stručna pomoć. Ja čak mislim da ga Nanogica (Ceca Ražnatović, prim. nov.) i ne plaća, nego da je samo riječ o ozbiljnom psihičkom poremećaju", tvrdi ona, a ubrzo je dobila i odgovor od Đedovića.

"Šta cviliš, malo da osjetiš šta ti radiš drugima preko 20 godina. Tek smo počeli, nisam ni dao gas!".

(Mondo)