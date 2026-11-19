Američki glumac Leri Poindekster preminuo je u 66. godini od posljedica teške saobraćajne nesreće.

Izvor: printscreen/youtube/ NextBrando291

Čuvena TV zvijezda Leri Poindekster stradao je nakon stravičnog incidenta u Kaliforniji. On je u petak uveče prelazio ulicu u blizini svoje kuće u Studio Sitiju kako bi kupio hranu, kada je na njega naletio automobil. Samo nekoliko dana nakon nesreće, glumac je izgubio bitku za život.

Nije dočekao operaciju

Čuveni glumac je danima ležao u bolnici čekajući operaciju. Međutim, kako prenosi portal Deadline, preminuo je iznenada tog jutra, prije nego što su ljekari uopšte uspjeli da obave planirani zahvat.

U objavljenim izvještajima za sada nema zvaničnih izjava porodice ili predstavnika glumca, a dodatni detalji o samoj saobraćajnoj nesreći i okolnostima njegove iznenadne smrti još uvijek nisu saopšteni.

Gotovo 200 uloga u karijeri

Leri Poindekster bio je jedno od najprepoznatljivijih lica američke televizije, a tokom višedecenijske karijere zabilježio je gotovo 200 uloga u televizijskim serijama i filmovima.

Domaćoj i svjetskoj publici najpoznatiji je po učešću u kultnoj NBC-jevoj sapunici "Days of Our Lives", u kojoj je tokom tri decenije tumačio dva različita karaktera. Prvi put se u njoj pojavio još 1984. godine kao Ben Velč, da bi se godinama kasnije vratio u glumačku postavu kao otac Luj, koga je igrao od 2014. do 2018. godine.

Pored toga, zabilježio je zapaženu ulogu doktora Ešera Tomasa u 12 epizoda serije "General Hospital" 2005. godine, a igrao je i u 23 epizode čuvene serije "Santa Barbara".

(Mondo)