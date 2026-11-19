Magazin Varajeti je objavio svoju Top 100 listu najboljih glumaca, zbog čega je izbila rasprava na mreži X i u komentarima

Izvor: sofiavergara instagram

Američki filmski i zabavni magazin "Variety", napravio je pometnju na mrežama nakon što je objavio listu 100 najvećih filmskih zvijezda svih vremena.

Lista je izbor petoro kritičara Varajetija, a prema njihovom priznanju u članku, prilikom sastavljanja liste su objedinili "glumački talenat, harizmu i uticaj koji su zvijezde ostvarile na filmsku industriju i publiku kroz različite epohe".

Ova lista nije sud publike, niti rangiranje na osnovu nagrada, što je izazvalo polemiku na mrežama.

Prvo pogledajte ko se našao na listi, a nakon toga i zašto je izbila rasprava na X-u:

Top 100 najboljih glumaca:

100: Henri Fonda

99: Silvester Stalone

98: Zendaja

97: Alen Delon

96: Edi Marfi

95: Filip Simor Hofman

94: Ema Stoun

93: Hoakin Finiks

92: Đah Ruh Han

91: Kristin Stjuart

90: Loren Bakol

89: Nikols Kejdž

88: Lilijan Giš

87: Vupi Goldberg

86: Timoti Šalame

85: Bart Rejnolds

84: Kejt Vinslet

83: Robert Patinson

82: Morgan Friman

81: Liv Ulman

80: Šon Pen

79: Divajn

78: Gregori Pek

77: Rajan Gosling

76: Bert Lankster

75: Pem Grir

74: Robert Dauni Džunior

73: Barbara Stenvik

72: Nikol KIdman

71: Met Dejmon

70: Džek Lemon

69: Doroti Dandridž

68: Danijel Dej - Luis

67: Robert Mičam

66: Vil Smit

65: Majkl Kejn

64: Rasel Krou

63: Fej Danavej

62: Orson Vels

61: Elvis Prisli

60: Sofija Loren

59: Arnold Švarceneger

58: Džin Keli

57: Džodi Foster

56: Džon Travolta

55: Braća Marks

54: Robert de Niro

53: Brus Li

53: Džoun Kroford

51: Kirk Daglas

50: Dajan Kiton

49: Marčelo Mastrojani

48: Voren Biti

47: Širli Templ

46: Robin Vilijams

45: Stiv Mekvin

44: Džuli Endruz

43: Marlen Ditrih

42: Dastin Hofman

41: Fred Atser i Džindćer Rodžers

40: Džejn Fonda

39: Rudolf Valentino

38: Leonardo Dikaprio

37: Ketrin Danev

36: Džejms Kegni

35: Vivijen Li

34: Spenser Trejsi

33: Džudi Garland

32: Al Paćino

31: Pol Njumen

30: Grejs Keli

29: Bred Pit

28: Džejms Stjuart

27: Meril Strip

26: Odri Hepbern

25: Harison Ford

24: Elizabet Tejlor

23: Šon Koneri

22: Greta Garbo

21: Robert Redford

20: Denzel Vošington

19: Džon Vejn

18: Imgrid Bergman

17: Tom Henks

16: Bet Dejvis

15: Klerk Gebl

14: Džejms Din

13: Džulija Roberts

12: Keri Grant

11: Klint Istvud

10: Barbra Strajsend

9: Toširo Mifune

8: Tom Kruz

9: Marlon Brando

6: Sindi Poatje

5: Ketrin Hepbern

4: Džek Nikolson

3: Čarli Čaplin

2: Hemfri Bogart

1: Merilin Monro.

Ikona filma je prema mnogima zasluženo na prvom mjestu, ali pojedini se pitaju kako to da na njoj nema Majkla Daglasa ili Kristijana Bejla?

@FilmUpdates Michael Douglas and Christian Bale not being here is crazy — DeviantPigg (@DefectivePigg)November 18, 2026

Pojedinci su tražili da Varajeti podijeli otkaze kritičarima, a drugi vide problem u poziciji na kojoj se našla legendarna Meril Strip:

Vidi opis Spisak glumaca razbjesnio svijet: Objavili listu 100 najboljih, na mrežama haos Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: EPA/ARMANDO ARORIZO Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: EPA/STEPHEN CHERNIN Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: EPA/CLAUDIO ONORATI Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: PAUL BUCK/EPA Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: PAUL BUCK/EPA Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: DANIEL DEME/EPA Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: JOERG CARSTENSEN/DPA Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: EPA/PAUL BUCK Br. slika: 9 9 / 9 AD

@FilmUpdates meryl streep is WAYYY too far down smh — selina meyer’s wife (@selinameyersgf)November 18, 2026

Ali, i činjenica da na listi nema Anđeline Džoli, ali ima mjesta za Kristin Stjuart:

@FilmUpdates Why is Kristen Stewart with these legends? — Brodacious (@broadyat)November 18, 2026

(Mondo.rs)