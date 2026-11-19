Magazin Varajeti je objavio svoju Top 100 listu najboljih glumaca, zbog čega je izbila rasprava na mreži X i u komentarima
Američki filmski i zabavni magazin "Variety", napravio je pometnju na mrežama nakon što je objavio listu 100 najvećih filmskih zvijezda svih vremena.
Lista je izbor petoro kritičara Varajetija, a prema njihovom priznanju u članku, prilikom sastavljanja liste su objedinili "glumački talenat, harizmu i uticaj koji su zvijezde ostvarile na filmsku industriju i publiku kroz različite epohe".
Ova lista nije sud publike, niti rangiranje na osnovu nagrada, što je izazvalo polemiku na mrežama.
Prvo pogledajte ko se našao na listi, a nakon toga i zašto je izbila rasprava na X-u:
Top 100 najboljih glumaca:
100: Henri Fonda
99: Silvester Stalone
98: Zendaja
97: Alen Delon
96: Edi Marfi
95: Filip Simor Hofman
94: Ema Stoun
93: Hoakin Finiks
92: Đah Ruh Han
91: Kristin Stjuart
90: Loren Bakol
89: Nikols Kejdž
88: Lilijan Giš
87: Vupi Goldberg
86: Timoti Šalame
85: Bart Rejnolds
84: Kejt Vinslet
83: Robert Patinson
82: Morgan Friman
81: Liv Ulman
80: Šon Pen
79: Divajn
78: Gregori Pek
77: Rajan Gosling
76: Bert Lankster
75: Pem Grir
74: Robert Dauni Džunior
73: Barbara Stenvik
72: Nikol KIdman
71: Met Dejmon
70: Džek Lemon
69: Doroti Dandridž
68: Danijel Dej - Luis
67: Robert Mičam
66: Vil Smit
65: Majkl Kejn
64: Rasel Krou
63: Fej Danavej
62: Orson Vels
61: Elvis Prisli
60: Sofija Loren
59: Arnold Švarceneger
58: Džin Keli
57: Džodi Foster
56: Džon Travolta
55: Braća Marks
54: Robert de Niro
53: Brus Li
53: Džoun Kroford
51: Kirk Daglas
50: Dajan Kiton
49: Marčelo Mastrojani
48: Voren Biti
47: Širli Templ
46: Robin Vilijams
45: Stiv Mekvin
44: Džuli Endruz
43: Marlen Ditrih
42: Dastin Hofman
41: Fred Atser i Džindćer Rodžers
40: Džejn Fonda
39: Rudolf Valentino
38: Leonardo Dikaprio
37: Ketrin Danev
36: Džejms Kegni
35: Vivijen Li
34: Spenser Trejsi
33: Džudi Garland
32: Al Paćino
31: Pol Njumen
30: Grejs Keli
29: Bred Pit
28: Džejms Stjuart
27: Meril Strip
26: Odri Hepbern
25: Harison Ford
24: Elizabet Tejlor
23: Šon Koneri
22: Greta Garbo
21: Robert Redford
20: Denzel Vošington
19: Džon Vejn
18: Imgrid Bergman
17: Tom Henks
16: Bet Dejvis
15: Klerk Gebl
14: Džejms Din
13: Džulija Roberts
12: Keri Grant
11: Klint Istvud
10: Barbra Strajsend
9: Toširo Mifune
8: Tom Kruz
9: Marlon Brando
6: Sindi Poatje
5: Ketrin Hepbern
4: Džek Nikolson
3: Čarli Čaplin
2: Hemfri Bogart
1: Merilin Monro.
Ikona filma je prema mnogima zasluženo na prvom mjestu, ali pojedini se pitaju kako to da na njoj nema Majkla Daglasa ili Kristijana Bejla?
@FilmUpdates Michael Douglas and Christian Bale not being here is crazy— DeviantPigg (@DefectivePigg)November 18, 2026
Pojedinci su tražili da Varajeti podijeli otkaze kritičarima, a drugi vide problem u poziciji na kojoj se našla legendarna Meril Strip:
@FilmUpdates meryl streep is WAYYY too far down smh— selina meyer’s wife (@selinameyersgf)November 18, 2026
Ali, i činjenica da na listi nema Anđeline Džoli, ali ima mjesta za Kristin Stjuart:
@FilmUpdates Why is Kristen Stewart with these legends?— Brodacious (@broadyat)November 18, 2026
(Mondo.rs)