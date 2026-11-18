Influenser Perez Hilton pušten je iz bolnice nakon višemjesečne hospitalizacije i liječenja.
U avgustu ove godine svijet je nijemo pratio dramu Pereza Hiltona, influensera i novinara koji se samopovređivao u TikTok lajvu. Zabrinuti gledaoci su pozvali policiju i Hitnu pomoć, a danas je, nakon mjeseci neizvjesnosti i boravka u bolnici, influenser uslikan ispred svog doma.
Riječ je o njegovom prvom pojavljivanju pred fotografima nakon više od tri mjeseca. Posljednjih mjeseci uglavnom se povukao iz javnosti i posvetio liječenju nakon ozbiljnih problema sa mentalnim zdravljem.Izvor: JIMMY MORRIS/EPA
Šta se desilo u kobnom lajvu?
4. avgusta policija je intervenisala u njegovom domu u Majamiju nakon što je Hilton tokom prenosa uživo na TikToku počeo da povređuje samog sebe. Zabrinuti gledaoci pozvali su pomoć, a policija i hitne službe ubrzo su stigle na adresu.
Bloger je prevezen u bolnicu, gdje je liječen zbog ozbiljnih povreda, uključujući prelome kostiju i posljedice velikog gubitka krvi. Podvrgnut je i operaciji.
Njegova porodica kasnije je saopštila da se nalazi u teškom, ali stabilnom stanju, kao i da će oporavak biti dugotrajan.Izvor: JASON SZENES/EPA
Nakon nekoliko nedjelja provedenih u bolnici, Hilton je u septembru prebačen u ustanovu za stacionarno liječenje mentalnog zdravlja. Tamo je trebalo da dobije specijalizovanu psihološku i medicinsku pomoć.
Njegova porodica tada je objasnila da neće imati pristup mobilnom telefonu ni računaru, kao i da će kontakt sa prijateljima i porodicom biti ograničen kako bi mogao u potpunosti da se posveti oporavku.
Početkom oktobra prešao je u program djelimične hospitalizacije, u okviru kojeg nastavlja da dobija stručnu pomoć, ali prema drugačijem režimu boravka i liječenja.
Ponovo se povezao sa troje djece
Jedna od važnijih vijesti tokom njegovog oporavka bila je ponovno povezivanje sa djecom.Izvor: ALLISON DINNER/EPA
Hilton je otac troje djece: 13-godišnjeg sina Marija i kćerki Majte (8) i Mije (11).
Ovako sada izgleda:
(Index.hr, MONDO)