Umrla najviša influenserka (26): Svijet je obožavao zbog razlike u visini sa dečkom, a sad stigle užasne vijesti

Kineska influenserka Jang Muje, na internetu poznatija pod nadimkom "Xiaoyue", umrla je u 26. godini nakon kratke i teške bolesti.
Vijest da je preminula jedna od najviših influenserki Jang Muje, koja je imala ogromnu popularnost na kineskoj društvenoj mreži Douyin, iznenadila je sve, a iza sebe je ostavila neutješnog dečka Zihaoa sa kojim je u vezi preko četiri godine i njihovu bebu.
Jang je preminula u subotu ujutru, a vijesti je otkrio upravo njen partner. Ona se borila sa više zdravstvenih problema.
Proslavila je razlika u godinama
Inače, "SjaOju", kako se predstavljala na mrežama, bila je visoka čak 218 centimetara, dok je njen partner visok 168 centimetara.
Zbog ove drastične razlike u visini, njihovi video-snimci privukli su ogromnu pažnju, a obožavaoci su ih prozvali parom sa "najslađom razlikom u visini".
Nju je na društvenim mrežama pratilo oko 84.000 ljudi, dok je njen dečko okupljao gotovo 140.000 pratilaca. Par je prošle godine dobio sina koji još uvijek nema ni godinu dana.Izvor: printscreen/TikTok
Niz teških dijagnoza i naglo pogoršanje
Nesrećna djevojka preminula je u svom domu u gradu Nejđijang, u kineskoj provinciji Sičuan. Ljekari su otkrili da je imala tumor hipofize povezan sa njenom ekstremnom visinom, kao i meningeom, sekundarni dijabetes i otkazivanje bubrega. Nivo šećera u krvi skakao joj je na dramatičnih 33.Izvor: printscreen/TikTok
Plan je bio da se operacija uklanjanja tumora glave izvede čim se nivo šećera u krvi stabilizuje. Cihao je odveo svoju partnerku na selo da se odmori, vjerujući da je u pitanju jednostavan i minimalno invazivan zahvat. Međutim, njeno stanje se naglo pogoršalo.
"Nisam ni sanjao da bi ova bolest mogla nekome da oduzme život. Doktor mi je rekao da je riječ o veoma lakom stanju i da je u pitanju samo lak zahvat", izjavio je skrhan Zihao.
(Mondo)