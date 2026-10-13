Umrla najviša influenserka (26): Svijet je obožavao zbog razlike u visini sa dečkom, a sad stigle užasne vijesti

Kineska influenserka Jang Muje, na internetu poznatija pod nadimkom "Xiaoyue", umrla je u 26. godini nakon kratke i teške bolesti.

Izvor: printscreen/TikTok

Vijest da je preminula jedna od najviših influenserki Jang Muje, koja je imala ogromnu popularnost na kineskoj društvenoj mreži Douyin, iznenadila je sve, a iza sebe je ostavila neutješnog dečka Zihaoa sa kojim je u vezi preko četiri godine i njihovu bebu.

Jang je preminula u subotu ujutru, a vijesti je otkrio upravo njen partner. Ona se borila sa više zdravstvenih problema.

Proslavila je razlika u godinama

Inače, "SjaOju", kako se predstavljala na mrežama, bila je visoka čak 218 centimetara, dok je njen partner visok 168 centimetara.

Zbog ove drastične razlike u visini, njihovi video-snimci privukli su ogromnu pažnju, a obožavaoci su ih prozvali parom sa "najslađom razlikom u visini".

Nju je na društvenim mrežama pratilo oko 84.000 ljudi, dok je njen dečko okupljao gotovo 140.000 pratilaca. Par je prošle godine dobio sina koji još uvijek nema ni godinu dana.

Izvor: printscreen/TikTok

Niz teških dijagnoza i naglo pogoršanje

Nesrećna djevojka preminula je u svom domu u gradu Nejđijang, u kineskoj provinciji Sičuan. Ljekari su otkrili da je imala tumor hipofize povezan sa njenom ekstremnom visinom, kao i meningeom, sekundarni dijabetes i otkazivanje bubrega. Nivo šećera u krvi skakao joj je na dramatičnih 33.

Izvor: printscreen/TikTok

Plan je bio da se operacija uklanjanja tumora glave izvede čim se nivo šećera u krvi stabilizuje. Cihao je odveo svoju partnerku na selo da se odmori, vjerujući da je u pitanju jednostavan i minimalno invazivan zahvat. Međutim, njeno stanje se naglo pogoršalo.

"Nisam ni sanjao da bi ova bolest mogla nekome da oduzme život. Doktor mi je rekao da je riječ o veoma lakom stanju i da je u pitanju samo lak zahvat", izjavio je skrhan Zihao.

(Mondo)