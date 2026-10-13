Preminuo glumac iz serije "Breaking Bad" u 35. godini

RJ Mite, glumac iz serije "Breaking Bad" preminuo je u 35. godini, saopštio je njegov predstavnik.

Izvor: YouTube printscreen

Glumac RJ Mite, koji je živio sa cerebralnom paralizom, stekao je slavu u nagrađivanoj seriji AMC-a kao Volter Vajt Džunior, sin naslovnog lika serije Voltera Vajta, kojeg je igrao Brajan Krenston, objavio je portal TMZ.

Policija je saopštila da je istraga o smrti u toku, a RJ je preminuo u ponedjeljak u Teksasu. Policijska uprava Braunsvila predočila je da su primili hitan poziv oko podneva po lokalnom vremenu u ponedjeljak. Mite je već bio mrtav kada je policija stigla.

Slavu mu donijela serija "Breaking bad"

Pojavio se u 56 epizoda serije "Breaking Bad", a glumio je i u filmovima "The Oak Room" i "The Recall", kao i seriji "The Guardians of Justice (Will Save You!)".

Mitiw, koji je živio sa cerebralnom paralizom, glumio je sina Voltera Vajta tokom svih pet sezona serije "Breaking Bad", TV hita koji se emitovao na AMC-u od 2008. do 2013. godine, osvojivši mnoge nagrade i priznanja tokom prikazivanja, uključujući i ono što je tada bilo poznato kao nagrada SAG za najbolji glumački ansambl.

"U dubokom sam očaju. Volio sam ga i zaista sam uživao provodeći vrijeme sa njim tokom svih godina na seriji, a nakon što je pažnja na seriju 'Breaking Bad' splasnula... Nedostajaćeš mi, sine", naveo je Kranston u saopštenju u ponedjeljak uveče, izražavajući saučešće i osvrćući se na vrijeme provedeno zajedno.

Mite je bio i predsjednik Mite fondacije. U oktobru je zaprosio svoju djevojku Kenedi Suarez, s kojom je bio u vezi pet godina.