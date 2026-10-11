Slavni glumac slučajno pokazao polni organ: Zvijezda hit serije brzo obrisala sliku

Tom Veling, glumac iz hit serije "Smallville", samo je želio da pokaže pratiocima da je stigao u Njujork.

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Tom Veling, koji je u seriji "Smallville" igrao Klarka Kenta, doputovao je u Njujork na konvenciju Komik Kon zajedno sa kolegama s kojima je sarađivao prije 25 godina.

Kada je stigao u hotel, želio je da slika panoramu grada i objavi da će prisustvovati manifestaciji koju posećuje na hiljade fanova, ali je zaboravio da je u tom trenutku bio nag i da se sve vidi u odrazu stakla.

Prema pisanju portala Just Jared, fotografija je ostala objavljena najmanje deset sati prije nego što je uklonjena, a snimci ekrana brzo su se proširili društvenim mrežama, na kojima se mogu naći i blurovane verzije.

Izvor: Screenshot

Veling (49) ovog vikenda boravi u Njujorku kao gost Komik Kona, gdje je najavljeno okupljanje glumačke ekipe serije "Smallville".

Serija je premijerno prikazana 2001. godine na televizijskom kanalu WB. Emitovala se deset sezona, a završena je na mreži CW u maju 2011. godine.

Radnja je pratila život Klarka Kenta prije nego što je postao Supermen, a uz Velinga su glumili i Majkl Rozenbaum kao Leks Lutor, Kristin Kreuk kao Lana Lang i Erika Djurans kao Lois Lejn.