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Megan Foks naplaćuje provokativne fotke na internetu: Udružila se sa osnivačem OnlyFans-a

Megan Foks naplaćuje provokativne fotke na internetu: Udružila se sa osnivačem OnlyFans-a

Izvor mondo.rs
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Holivudska glumica Megan Foks prodaje ekskluzivne i provokativne slike na internetu. Otkrijte detalje njenog novog poslovnog poteza.

Megan Foks pokrenula sajt sa intimnim fotografijama Izvor: Instagram printscreen/meganfox/Youtube printscreen/Dr. Squatch

Megan Foks godinama važi za jednu od najvećih holivudskih zavodnica, a sada je odlučila da to i dobro unovči, objavila je da će objavljivati provokativne fotografije na svom sajtu sa ekskluzivnim sadržajem koji se plaća.

Glumica je pokrenula sajt u petak u saradnji sa platformom Subs.com, čiji je suosnivač Tim Stokli, jedan od glavnih umova koji stoje iza OnlyFans-a.

Pogledajte njene fotografije:

Na prvim fotografijama sa sajta, Megan je u prvi plan stavila svaki centimetar svog tijela, pozirajući u tijesnim topovima iz kojih sve preliva i sa minimalno garderobe na sebi, uglavnom u donjem vešu i pripijenim šortsevima.

Megan navodi da žene godinama slušaju kako je vidljivost moć, iako su drugi ljudi uglavnom bili vlasnici platformi i njihovog imidža.

Ističe da je njena stranica na Subs.com drugačija jer je i sama suvlasnica ove platforme, dok Stokli dodaje da glumica aktivno pomaže u njenom daljem razvoju i izgradnji.

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Tagovi

megan foks glumice

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