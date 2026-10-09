Dio javnosti stao je u odbranu Megan Foks, ističući da je snimak nastao osam mjeseci nakon što je rodila četvrto dijete i da period nakon porođaja donosi prirodne promjene u izgledu.

Izvor: Profimedia

Video snimak na filmskoj platformi Letterboxd, u kojem glumica Megan Foks i rediteljka Keri Kusama preporučuju svoje omiljene filmske naslove, izazvala je niz reakcija na društvenim mrežama. Mnoge su bile usmjerene na fizički izgled 40-godišnje glumice.

Vidi opis Megan Foks totalno neprepoznatljiva: Internet gori od uvreda na račun glumice Los Angeles, CALI - *EXCLUSIVE* Actress Megan Fox stuns in a mind-blowing outfit leaving a photoshoot In Los Angeles. The actress left little to the imagination. BACKGRID USA 11 JUNE 2021,Image: 615375284, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Profimedia Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Profimedia Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Profimedia Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Profimedia Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Profimedia/Jamie McCarthy Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Profimedia Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Profimedia Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: B4859 / Avalon / Profimedia Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Profimedia Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Profimedia Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Profimedia Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 16 16 / 16

Iako je snimak objavljen početkom oktobra 2026. godine, susret je zabilježen još u oktobru 2025. na posebnoj projekciji filma "Tijelo Dženifer" (eng. "Jennifer's Body") u Akademijinom muzeju filmske umjetnosti u Los Anđelesu.

U video-snimku Foks izdvaja naslove kao što su "Hrabro srce", "Kralj lavova", "Nindža kornjače II", kao i filmski serijal o Hariju Poteru.

Međutim, nakon što je dio korisnika u komentarima utvrdio da je glumica neprepoznatljiva i počeo da nagađa o mogućim estetskim zahvatima, platforma Letterboxd onemogućila je komentarisanje objava na svom zvaničnom Instagram profilu.

''Megan Fox'':Por la caripa que le quedó despues de tantas operaciones https://t.co/TceVR3CSNe — Es tendencia en (@EsTendenciaEnX)October 8, 2026

"Šta se dogodilo sa Megan Foks koju smo svi poznavali? Bože, uništila se...", "Megan Foks kao Džigsaw za Noć vještica" "Izgleda kao članica porodice Adams" "Potpuno je uništila svoje lice. Kakva šteta", bili su samo neki od komentara.

Dio javnosti stao je u odbranu glumice, ističući da je snimak nastao osam mjeseci nakon što je rodila četvrto dijete, kao i da period nakon porođaja donosi prirodne promjene u izgledu. Pojedini su ukazali i na mogući uticaj osvjetljenja i šminke.

Pogledajte kako je Megan izgledala u trudnoći:

Slične rasprave vodile su se i nakon Superboula 2024. godine, kada je Foks razlike u svom izgledu na fotografijama pripisala osvjetljenju.

Glumica o svom izgledu

Glumica je ranije, gostujući u podkastu "Call Her Daddy", potvrdila da je imala određene estetske zahvate, među kojima su rinoplastika, odnosno operacija nosa, kao i korišćenje botoksa i filera. Istovremeno je demantovala druge navode i otvoreno govorila o borbi sa tjelesnom dismorfijom.

Pogledajte gostovanje Megan Foks u podkastu "Call Her Daddy":

Govoreći o privatnom životu u intervjuu za časopis People, Foks se osvrnula na iskustvo nakon rođenja kćerke Sage Blejd, koju je rodila u martu 2025. godine kod kuće. Istakla je da joj je to bio prvi period nakon porođaja tokom kojeg nije morala odmah da se vrati poslovnim obavezama, što joj je omogućilo da sve vrijeme provodi uz dijete.

Kako je navela, to joj je donijelo veći mir u odnosu na prethodna iskustva sa trojicom sinova koje je dobila u braku sa glumcem Brajanom Ostinom Grinom. Tada su rani povratci na posao negativno uticali na njeno psihičko i fizičko zdravlje.

Kćerku je dobila sa bivšim vjerenikom, muzičarem Mašin Gan Kelijem, čije je pravo ime Kolson Bejker. Njih dvoje od početka 2026. godine održavaju odnos usmjeren isključivo na zajedničko roditeljstvo.

Pored porodičnih obaveza, Megan je 1. oktobra 2026. godine postala zaštitno lice reklamne kampanje zdravstvene kompanije Ro, koja promoviše preparat Ro Sparks namijenjen liječenju erektilne disfunkcije. Preparat sadrži sildenafil i tadalafil, a primjenjuje se tako što se rastvara pod jezikom.

U promotivnim materijalima glumica se pojavljuje u crvenom kombinezonu i simbolično predstavlja sam preparat. U izjavama za medije navela je da je cilj projekta bio da se ovoj temi pristupi uz manje stigme i više humora.

Pogledajte fotografije Megan sa Mašin Gan Kelijem:

(Mondo.rs)