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"Na tijelu nisu pronađeni tragovi nasilne smrti": Hrvatski mediji o smrti Gorana Barea, našle ga kolege iz benda

"Na tijelu nisu pronađeni tragovi nasilne smrti": Hrvatski mediji o smrti Gorana Barea, našle ga kolege iz benda

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Juče nas je napustio Goran Bare (62), frontmen rok benda Majke, a hrvatski mediji nezvanično saznaju detalje.

Goran Bare Izvor: Una/srceenshot

Juče nas je iznenada, u 62. godini, napustio Goran Bare, frontmen benda Majke. Bare je posljednje dane proveo je daleko od očiju javnosti, a vijest o njegovom odlasku zatekla je i komšije u zgradi u novozagrebačkom Sopotu, u koju se nedavno doselio.

Policija je obavila uviđaj i zapečatila stan, a prema prvim informacijama Jutarnjeg lista, Bare je preminuo tokom noći, u snu, u svom krevetu.

Večernji list danas nezvanično saznaje da na tijelu rok muzičara "nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela, niti ima tragova nasilne smrti".

Navodi se da za sada nije poznato tačno vrijeme smrti, a da su ga članovi benda pronašli kako beživotno leži u svom stanu oko 13 časova. 

"Nažalost, Goran više nije disao. Njih dvojica su ga posljednjih pet godina pokušali nagovoriti na liječenje i suočavanje sa zdravstvenim problemima. Bezuspješno", piše Večernji.

(Mondo)

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Goran Bare smrt

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