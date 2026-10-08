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Šta se desilo sa Vujadinom Savićem? Mirka sama sa ćerkom, a od njega ni traga ni glasa

Šta se desilo sa Vujadinom Savićem? Mirka sama sa ćerkom, a od njega ni traga ni glasa

Izvor mondo.rs
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Ekipa ''Paparaco lova'' Mirku Vasiljević je ulovila dok je završala obaveze po gradu.

Mirka Vasiljević snimljena sama u šopingu, od Vujadina ni traga Izvor: TV Pink Printscreen

Glumica Mirka Vasiljević vodi prilično miran život, a u potpunosti je posvećena svojoj porodici i poslu.

Ekipa ''Paparaco lova'' glumicu je ulovila dok je završala redovne obaveze po gradu, a oni su zabilježili i momenat nakon rođendana ćerke.

Pogledajte Paparaco kadrove Mirke Vasiljević:

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Mirka je bila sama sa poklonima koje je donijela do automobila, dok od Vujadina Savić nije bilo ni traga ni glasa. 

Podsjetimo, glumica Mirka Vasiljević nedavno je proslavila svoj 36. rođendan u krugu najbližih, pojavivši se u kratkoj crnoj haljini sa dubokim dekolteom koju je uparila sa kožnom jaknom i čizmama.

Bonus video:

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01:15
MIRKA VASILJEVIĆ ODNOSU SA VUJADINOM: Trudimo se da nam tepih bude ravan, samo mi znamo KAKO nam je! (KURIR TELEVIZIJA)
Izvor: Kurir televizija
Izvor: Kurir televizija

(Pink.rs/MONDO)

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Tagovi

Mirka Vasiljević Vujadin Savić

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