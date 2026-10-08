Ekipa ''Paparaco lova'' Mirku Vasiljević je ulovila dok je završala obaveze po gradu.
Izvor: TV Pink Printscreen
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Glumica Mirka Vasiljević vodi prilično miran život, a u potpunosti je posvećena svojoj porodici i poslu.
Šta se desilo sa Vujadinom Savićem? Mirka sama sa ćerkom, a od njega ni traga ni glasa
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Ekipa ''Paparaco lova'' glumicu je ulovila dok je završala redovne obaveze po gradu, a oni su zabilježili i momenat nakon rođendana ćerke.
Pogledajte Paparaco kadrove Mirke Vasiljević:
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Šta se desilo sa Vujadinom Savićem? Mirka sama sa ćerkom, a od njega ni traga ni glasa
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Mirka je bila sama sa poklonima koje je donijela do automobila, dok od Vujadina Savić nije bilo ni traga ni glasa.
Podsjetimo, glumica Mirka Vasiljević nedavno je proslavila svoj 36. rođendan u krugu najbližih, pojavivši se u kratkoj crnoj haljini sa dubokim dekolteom koju je uparila sa kožnom jaknom i čizmama.
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Šta se desilo sa Vujadinom Savićem? Mirka sama sa ćerkom, a od njega ni traga ni glasa
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Mirka Vasiljević i Vujadin Savić
Mirka Vasiljević i Vujadin Savić
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Bonus video:
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MIRKA VASILJEVIĆ ODNOSU SA VUJADINOM: Trudimo se da nam tepih bude ravan, samo mi znamo KAKO nam je! (KURIR TELEVIZIJA)
Izvor: Kurir televizija
Izvor: Kurir televizija
(Pink.rs/MONDO)