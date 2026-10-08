Selin Dion se srušila na sceni tokom koncerta u Parizu: Snimak obišao mreže, fanovi zabrinuti zbog pjevačice

Tokom izvođenja jedne od pjesama, Dion je poskakivala na jednoj nozi, a zatim izgubila ravnotežu i pala.

Izvor: YouTube/Page Six

Pjevačica Selin Dion koja se posljednjih godina bori sa narušenim zdravstvenim stanjem, pala je na pozornici tokom koncerta u Francuskoj, ali se brzo pribrala i nastavila nastup kao da se ništa nije dogodilo.

Nezgoda se dogodila u srijedu uveče u Nanteru, gdje kanadska pevačica održava koncerte u okviru serije nastupa "Celine Dion Paris 2026–2027".

Snimak je brzo obišao mreže:

Pad na zadnjicu

Tokom izvođenja jedne od pjesama, Dion (58) je poskakivala na jednoj nozi, a zatim izgubila ravnotežu i pala. Pjevačica je pala na zadnjicu, ali je rukom uspjela da ublaži udarac. Gotovo odmah je ustala, podigla palac prema publici kako bi pokazala da je dobro, a zatim nastavila da pjeva.

Gerij Frank, koji je snimio ovaj trenutak, rekao je za Storyful da ga je pevačicin pad iznenadio i zabrinuo. Ipak, oduševilo ga je koliko se brzo snašla i nastavila nastup. Dodao je da nezgoda nije nimalo uticala na ostatak koncerta i da je Dion nastavila da nastupa kao da se ništa nije dogodilo.

Povratak na scenu poslije zdravstvenih problema

Selin se posljednjih godina povukla sa koncertnih pozornica zbog sindroma ukočene osobe, retkog neurološkog poremećaja koji izaziva ukočenost mišića i bolne grčeve. Uprkos zdravstvenim problemima, pevačica se 2024. godine vratila pred publiku spektakularnim nastupom na otvaranju Olimpijskih igara u Parizu.

Sada se novom serijom koncerata ponovo vraća redovnim nastupima, a njen najnoviji pad na sceni, srećom, nije spriječio pjevačicu da završi koncert.