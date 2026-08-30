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Selin Dion prvi put u javnosti poslije dvije godine: Prizori iz Pariza dirnuli fanove (Video)

Selin Dion prvi put u javnosti poslije dvije godine: Prizori iz Pariza dirnuli fanove (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Selin Dion najavila nekoliko koncerata nakon povlačenja zbog bolesti

Selin Dion prvi put u javnosti poslije dvije godine Izvor: KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia

Selin Dion јe doputovala u Pariz gdje ju je dočekala gomila obožavalaca. Razlog dolaska u Pariz je njen povratak na scenu nakon višegodišnje pauze.

Pedesetosmogodišnja pjevačica јe djelovala emotivno u svom prvom zvaničnom јavnom nastupu poslije dvije godine, dok јe mahala i slala poljupce publici okupljenoј ispred hotela „Le Roјal Monso“ u koјem odsjeda.

Dion јe izgledala veoma elegantno, oči je krila iza tamnih naočara, ali obožavatelji su oduševljeno gledali kako trči da se slika sa njima.

Pogledajte:

@parismatch#celinedion#celine#tiktokmusic#onregardequoi♬ original sound - dev 🦄🫧

Pjevačica se trenutno priprema za povratak na scenu, tri godine nakon što јe otkazala svjetsku turneјu zbog teške borbe sa sindromom ukočene osobe.

U dokumentarcu koji je objavila pokazala je detalje potresne borbe kroz koju je prolazila.

 "Pretvarala se u kamen"

Selin Dion se već četiri godine bori sa neizlječivom bolešću - sindromom ukočene osobe koji ju je gotovo pretvorio u kamen.

Pjevačica je imala problem da se kreće, čak i da govori i pjeva, i riječ je o neurološkoj bolesti koja utiče na grčeve mišića, kao i pokretljivost.

Pogađa oko 8.000 ljudi u svijetu i nema lijeka, a Dion je svojevremeno otkrila da je prve simptome primijetila na turneji.

Izvor: printscreen/youtube/ Prime Video

- Bilo je to kao mali grč. Glas mi je imao poteškoća, počela sam da ga forsiram.

U početku nije mogla da stane s nastupima pa je pokušavala da pjeva u nižoj intonaciji:

- Koncerti su bili rasprodati godinu i po unaprijed… Šta da kažem ljudima? "Oprostite zbog mog grča?” Međutim, stanje se pogoršalo.

(protothema.gr,MONDO)

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