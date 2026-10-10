Bivši vjerenik Hajden Panetijer, Vladimir Kličko, dobio privremeno starateljstvo nad imovinom preminule glumice.

Izvor: Matt Smith / Pacific coast news / Profimedia

Sud u Los Anđelesu odobrio je Vladimiru Kličku, bivšem vjereniku američke glumice Hajden Panetijer, privremeno starateljstvo nad imovinom koju je naslijedila njihova 11-godišnja kćerka Kaja, nakon smrti glumice u avgustu.

Vladimir Kličko je ranije izrazio zabrinutost zbog očuvanja imovine preminule glumice i zatražio od suda ovlašćenje da njome upravlja, tvrdeći da su pojedinci koji nisu članovi porodice navodno pokušavali da ostvare korist od njene smrti, prenosi ABC njuz.

Kaja je jedina nasljednica višemilionskog bogatstva svoje majke, koja se 2018. godine odrekla starateljstva nad kćerkom u korist Klička.

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Kličko i Kaja prisustvovali su u četvrtak sudskom ročištu putem video-veze. Sudija je Kličku odobrio i ovlašćenje da potpiše i plati državne i federalne poreske prijave pokojne glumice, čiji rok za izmirenje ističe za oko nedjelju dana.

Odluka o trajnom starateljstvu nad imovinom očekuje se u decembru. Kličko je ove nedjelje dopunio zahtjev za starateljstvo, podnijet u septembru, navodeći da je osoba koja nije član porodice prodala zalagaonici neke od stvari glumice, uključujući nakit.

Vidi opis Tražio dozvolu da policija pokrene istragu: Kličko dobio starateljstvo nad imovinom kćerke Hejden Panetijer Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: lev radin/Shutterstock Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Tinseltown/Shutterstock Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: lev radin/Shutterstock Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: lev radin/Shutterstock Br. slika: 8 8 / 8

Njegovi advokati zatražili su da mu se omogući da pokrene policijsku istragu radi pronalaženja i povraćaja imovine za koju se sumnja da je protivpravno prisvojena.

Panetijer je preminula 16. avgusta od posljedica slučajnog predoziranja kombinacijom supstanci, među kojima su bili fentanil, 4-ANPP, alprazolam, metokarbamol i kvetiapin, utvrdila je kancelarija mrtvozornika okruga Grinvil. Lokalni i federalni istražni organi ispituju porijeklo i dobavljača nedozvoljenih droga povezanih sa njenom smrću.

(Mondo)