Od Vulverina do bolnih životnih preokreta: Hju Džekman danas slavi 58. rođendan

Hju Džekman, poznati glumac, proslavlja rođendan i otkriva detalje o svom životu i razvodu sa Deborom Li-Furnes.

Izvor: Instagram/thehughjackman/printscreen

Hju Džekman rođen je na današnji dan, 12. oktobra 1968. godine u Sidneju kao najmlađi od petoro djece. Njegovi roditelji su iz Engleske u Australiju došli neposredno prije Hjuovog rođenja i, kako je glumac više puta ispričao, vaspitali su ga tako da vrijedno radi i da teži ka obrazovanju.

Ipak, kada je Hju imao samo osam godina, njegova majka je odlučila da život u Sidneju nije za nju i sa kćerkama se vratila u Englesku. Hju i njegova dva brata ostali su da žive sa ocem koji nikako nije mogao da se pomiri sa činjenicom da ga je žena napustila. Pet godina nakon njenog odlaska, i on odlazi u Englesku kako bi mogao da bude sa njom.

Hju kasnije u gimnaziji otkriva svoju ljubav prema glumi, te po završetku srednje škole, upisuje Akademiju scenskih umjetnosti Zapadne Australije. Džekman tu nastupa u brojnim pozorišnim predstavama, a njegov talenat nije prošao nezapaženo, te dobija ulogu u čuvenoj australijskoj seriji "Koreli". Nakon ove uloge, zapažen je i u Holivudu, te ubrzo dobija ponudu da se prijavi na audiciju za ulogu Vulverina u filmskom serijalu X-Men.

Kao što je poznato, ulogu je dobio, a upravo ovo ostvarenje vinulo ga je u zvijezde. Na snimanju serije "Koreli" upoznao je i 13 godina stariju Deboru Li-Furnes kojom se 1996. godine i oženio. Tokom braka su usvojili dvoje djece, sina Oskara Maksimilijana i kćerku Avu Eliot.

Iako su važili za jedan od najskladnijih parova Holivuda i mnogima su bili primjer "savršene ljubavi", Hju i Debora su nedavno sve iznenadili objavom da su odlučili da se razvedu. "Bili smo blagosloveni time da dijelimo skoro tri decenije zajedno kao muž i žena u prelijepom, ljubavlju ispunjenom braku. Naše putovanje se sada završava i odlučili smo da se rastanemo u želji da nastavimo sa svojim individualnim rastom", stoji na početku izjave, prenosi "People".

"Naša porodica je uvijek bila i uvijek će biti naš najveći prioritet. Započinjemo naredno poglavlje sa zahvalnošću, ljubavlju i ljubaznošću. Veoma cijenimo vaše razumijevanje za želju da sačuvamo našu privatnost u trenucima kada naša porodica prolazi kroz ovu tranziciju koja se dešava u životima svih nas. Deb i Hju Džekman“, piše na kraju saopštenja, a par je potom istakao da je ovo "jedina zvanična izjava na ovu temu koju će bilo ko od njih dvoje dati" .Džekman je prije izvjesnog vremena imao i rak kože, a nedavno je saopštio i da su mu ponovo radili analize.

"Hej, ljudi. Htio sam da ovo čujete od mene. Upravo sam imao dvije biopsije. Očekujem rezultate pretraga kroz nekoliko dana. Samo da vas podsjetim, rak bazalnih ćelija je najmanje opasan, ali nadam se da će vas ovo podstaći da se zaštitite od sunca", rekao je glumac. Neke od najznačajnijih uloga Hju Džekman je odigrao u ostvarenjima kao što su "X-Men", "Kejt i Leopold", "Šifra Sabljarka", "Van Helsing", "Prestiž", "Izvor života", "Australija", "Pet legendi", "Vulverin", "Jadnici", "Dedpul 2 i 3" i drugim.

(Nova / MONDO)