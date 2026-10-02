Glumica Ivana Žigon pojavila se večeras na otvaranju FEST-a, na premijeri filma Lordana Zafranovića
Večeras počinje Međunarodni filmski festival FEST, koji svečano otvara film Lordana Zafranovića "Djeca Kozare".
Glumačka ekipa se, predvođena slavnim rediteljem okupila u Sava Centru, među njima je i glumica koju nemamo često prilike da vidimo u javnosti - Ivana Žigon.
Ona je crvenim tepihom prošetala sa sinom Stefanom.Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ
Glumica Ivana Žigon na Vidovdan 2006. godine udala se za 11 godina mlađeg Grigorija Brkovića koji je zbog nje napustio monaški život. Iako je brak Ivane i Grigorija doživio krah, iz te ljubavi rodio se sin Stefan Stevo, koji nosi majčino prezime.
Šesnaestogodišnji sin Ivane Žigon Stevo ime je dobio po dedi, a mnogi kažu da likom veoma podsjeća na oca.
Ivana Žigon na premijeri Zafranovićevog filma: Došla u pratnji sina koji nosi njeno prezime
2. 2. 1968. Ivana Žigon
"Prezime je dobio po želji njegovog oca (Grigorija), koji je imao dovoljno širine da kaže: 'Pošto veliki glumac Stevo Žigon nije imao muških unuka, da se to prezime ne bi zaustavilo, naše dijete, ako bude muško, neka se preziva Žigon'", rekla je glumica jednom prilikom.Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ
Ko je sve došao na premijeru?
Ostvarenje Lordana Zafranovića izazvalo je veliku pažnju javnosti i prije svečane premijere koja je rasprodata, a MONDO je imao prilike da snimi i ko je večeras došao na svečano otvaranje festivala.
Među prvima su se pojavili Matija Bećković i Dule Savić, nakon čega je crvenim tepihom prošetala ekipa filma, na čelu sa legendarnim Lordanom Zafranovićem.
Premijeri prisustvuju Ana Sakić, Mina Sovrić, Branislav Lečić, Katarina Radivojević, Dule Savić...
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Ivana Žigon na premijeri Zafranovićevog filma: Došla u pratnji sina koji nosi njeno prezime
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