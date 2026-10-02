Glumica Ivana Žigon pojavila se večeras na otvaranju FEST-a, na premijeri filma Lordana Zafranovića

Izvor: ATA Images/Antonilo Ahel

Večeras počinje Međunarodni filmski festival FEST, koji svečano otvara film Lordana Zafranovića "Djeca Kozare".

Glumačka ekipa se, predvođena slavnim rediteljem okupila u Sava Centru, među njima je i glumica koju nemamo često prilike da vidimo u javnosti - Ivana Žigon.

Ona je crvenim tepihom prošetala sa sinom Stefanom.

Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ

Glumica Ivana Žigon na Vidovdan 2006. godine udala se za 11 godina mlađeg Grigorija Brkovića koji je zbog nje napustio monaški život. Iako je brak Ivane i Grigorija doživio krah, iz te ljubavi rodio se sin Stefan Stevo, koji nosi majčino prezime.

Šesnaestogodišnji sin Ivane Žigon Stevo ime je dobio po dedi, a mnogi kažu da likom veoma podsjeća na oca.

"Prezime je dobio po želji njegovog oca (Grigorija), koji je imao dovoljno širine da kaže: 'Pošto veliki glumac Stevo Žigon nije imao muških unuka, da se to prezime ne bi zaustavilo, naše dijete, ako bude muško, neka se preziva Žigon'", rekla je glumica jednom prilikom.

Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ

Ko je sve došao na premijeru?

Ostvarenje Lordana Zafranovića izazvalo je veliku pažnju javnosti i prije svečane premijere koja je rasprodata, a MONDO je imao prilike da snimi i ko je večeras došao na svečano otvaranje festivala.

Među prvima su se pojavili Matija Bećković i Dule Savić, nakon čega je crvenim tepihom prošetala ekipa filma, na čelu sa legendarnim Lordanom Zafranovićem.

Premijeri prisustvuju Ana Sakić, Mina Sovrić, Branislav Lečić, Katarina Radivojević, Dule Savić...

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Vidi opis Ivana Žigon na premijeri Zafranovićevog filma: Došla u pratnji sina koji nosi njeno prezime Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ Br. slika: 20 20 / 20

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