Dragan Marinković Maca progovorio je o preseljenju, te otkrio da se nada da je ovo "finalna destinacija".

Izvor: K1 televizija/ Printscreen

Dragan Marinković Maca nedavno je odlučio da promijeni život iz korijena, te da se preseli u Hrvatsku, a sada je prvi put otkrio kako izgleda njegov život u inostranstvu.

Podsjetimo, Maca sa porodicom živi u Istri, a kaže da mu život na moru veoma prija.

"Novost je da više nisam Sremac, već Istrijan. Da ne bih iščekivao dan kada ću krenuti na more, odlučio sam da bacim sidro u Istri, preko puta Briona. Dom nije mjesto gdje si rođen, već gdje svi tvoji pokušaji bjekstva prestaju. Vjerujem da je ovo konačna destinacija. Volim more, ljudi su divni, Italija je blizu, Italijane obožavam – imaju stila, ukusa, odličnu hranu. Budim se bez notifikacija, slikanja kafe i dijeljenja savršenih trenutaka s ljudima koje i ne poznajem. Dan počinjem i završavam molitvom. To mi je jedina nada, utjeha i spas u ovom opštem ludilu. U svojoj novoj predstavi imam rečenicu: 'Sutra nikome nije obećano'. Moramo se baviti suštinskim stvarima", rekao je Maca.

Pogledajte i kako izgleda njegova supruga:

Vidi opis Progovorio o novom životu: Dragan Marinković Maca odselio u Hrvatsku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 7 7 / 7

Umjetnik se potom dotakao i predrasuda:

"Dovoljno sam obrazovan da ih nemam. Jednostavno, pokušavam da se ne navikavam na nepravdu. Bez obzira na to koliko te društvo tjera da se na nju navikneš, protiv nje se moraš boriti. Ako ne staviš tačku na vrijeme, svaki sljedeći zarez će te boljeti. Nemam pardona. Jedan je život, zašto bih ga trošio uzalud. Neću, valjda, da dođem kući, pogledam se u ogledalo i poželim da sam sebe pljunem. Predrasude nemam, ali imam stavove, argumente o kojima možemo da razgovaramo. Ukoliko imaš argument više i ako me njime ubijediš da griješim, izviniću se i promijeniti mišljenje. Nema kod mene – sviđa mi se ili ne sviđa. To je pitanje ukusa, percepcije, bilo čega, ali znam šta je ljudski i šta nije, šta je moralno, a šta nije", zaključio je voditelj i glumac.

Inače, prije preseljenja u Hrvatsku Dragan je svoj novac uložio u imanje u Batajnici nadomak Beograda, koje je uredio po svom ukusu.

Ovo imanje je jednom prilikom snimila i ekipa emisije "Paparaco lov", pa se tada moglo vidjeti da se ispred kuće nalazi dvorište ukrašeno palmama, ali i malom maketom crkve, pa da se glumčeva kuća izdvaja u odnosu na ostale.

Podsjetite se i kako je izgledala njegova kuća:

Vidi opis Progovorio o novom životu: Dragan Marinković Maca odselio u Hrvatsku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Paparazzo Lov // DNK // Brak na neviđeno Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: YouTube/Paparazzo Lov // DNK // Brak na neviđeno Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: YouTube/Paparazzo Lov // DNK // Brak na neviđeno Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: YouTube/Paparazzo Lov // DNK // Brak na neviđeno Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Mondo/DejanKatalina Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Mondo/DejanKatalina Br. slika: 6 6 / 6 AD

(MONDO)