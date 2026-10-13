Poznato vrijeme i mjesto sahrane Gorana Bareta: Porodica donijela odluku, evo ko će moći da dođe na groblje

Porodica legendarnog rok muzičara donijela je odluku o mjestu njegovog vječnog počivališta.

Izvor: Youtube/CMC TV

Legendarni rok muzičar Goran Bare, koji je preminuo u petak u 62. godini, biće sahranjen u srijedu, 14. oktobra, u 13 časova na gradskom groblju u svom rodnom gradu Vinkovcima, potvrdili su iz Gradskog groblja Vinkovci.

Ispraćaj frontmena grupe Majke biće otvoren za sve građane koji žele da mu odaju poslednju počast.

Ovu odluku donijela je njegova porodica, želeći da se poslednji ispraćaj održi u gradu iz kojeg je sve počelo.

Osim sahrane u Slavoniji, počast preminulom muzičaru biće odata i u glavnom gradu Hrvatske. Komemoracija za Gorana Barea održaće se sljedeće nedjelje u Zagrebu, a organizaciju tog događaja preuzeo je njegov dugogodišnji bend.

Društvene mreže proteklih dana doslovno su preplavljene porukama kolega, prijatelja i brojnih obožavalaca koji se opraštaju od muzičkog velikana. Upravo u takvim, izuzetno emotivnim okolnostima, članovi benda Goran Bare i Majke odlučili su da se još jednom javno oglase.

Putem svojih zvaničnih kanala na društvenim mrežama želeli su direktno da se obrate svima koji su im u ovim teškim danima pružili utehu i podršku. Njihovo zvanično saopštenje prenosimo u cijelosti:

"Dragi prijatelji, kolege i verni obožavaoci, u ovom izuzetno teškom trenutku, članovi benda žele da izraze najdublju zahvalnost svima vama na neizmjernoj podršci, toplim riječima i izrazima saučešća. Vaša ljubav i pažnja nam mnogo znače.

Kako bismo se dostojanstveno oprostili i suočili sa ovim velikim gubitkom, najljubaznije molimo javnost, medije i prijatelje da poštuju privatnost porodice i članova benda i da nam u ovim bolnim danima omoguće neophodan mir.

Izvor: pritnscreen/youtube/ Tomislav4499

Informacije o datumu i mjestu posljednjeg ispraćaja biće blagovremeno objavljene isključivo putem ove zvanične stranice.

Takođe, apelujemo na sve koji planiraju ili žele da organizuju događaje, komemoracije ili bilo kakve aktivnosti povezane sa ovim povodom da prethodno kontaktiraju bend radi dobijanja zvaničnog odobrenja.

Za sve upite i dozvole možete se obratiti isključivo na zvaničnu imejl adresu grupe: [email protected].

Hvala vam na razumijevanju i poštovanju naše privatnosti.

Članovi benda Goran Bare i Majke", navodi se u objavi na zvaničnoj Fejsbuk stranici benda.

Goran Bare Nedjeljom u 2 Izvor: YouTube/RETROVIZOR

(Večernji,MONDO)