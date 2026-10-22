Haos u Egiptu zbog poznatih influenserki: Uhapšene zbog pornografije, sada im prijeti ozbiljna kazna

Malevola Alves, koja na Instagramu ima 1,4 miliona pratilaca, uhapšena je zajedno sa Brunom u utorak u Aleksandriji.

Izvor: Facebook

Brazilska influenserka Malevola Alves (22) i njena prijateljica Bruna Mersaleti suočavaju se sa kaznom do deset godina zatvora nakon što su uhapšene zbog snimanja, kako su ih egipatske vlasti okarakterisale, "pornografskih i egzibicionističkih sadržaja".

Njih dvije su privedene nakon što su se na društvenim mrežama pojavili kontroverzni snimci na kojima izvode provokativne pokrete, tverkuju i otkrivaju dijelove tijela u primorskom gradu Aleksandriji.

Brezilyalı Influencer Malévola Alves, Mısır'daki ziyareti sırasında tartışmalı video görüntülerinin yayılması üzerine İskenderiye'de gözaltına alındı. https://t.co/vZ4T5MiBsH — Ne Oldu (@neoldu)October 21, 2026

Na jednom snimku vidi se kako jedna od žena više puta pritiska glavu muškarca uz svoje grudi, dok na drugom druga tverkuje u vozilu. U jednom trenutku pozivaju mladića da im priđe, a zatim ga ljube, nakon čega ga vozač udaljava.

Na drugim snimcima, dok šetaju ulicom, dobacuju prolaznicima, a jedna od njih podiže suknju prijateljici i otkriva njen donji veš.

Malevola, koja na Instagramu ima 1,4 miliona pratilaca, uhapšena je zajedno sa Brunom u utorak u Aleksandriji. Egipatske vlasti optužile su brazilske turistkinje za seksualno sugestivne gestove i uznemiravanje prolaznika na javnim mjestima.

BREAKING: Footage linked to Brazilian influencer Malévola Alves’ arrest in Egypt has surfaced. She reportedly faced up to 10 years in prison if convicted.Update: Her defense says she was released on bail, but legal proceedings may still be ongoing https://t.co/vZq4hxoOVE — Big ATL (@Big_ATL07)October 21, 2026

Egipatsko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da se na snimcima vidi kako dvije strane državljanke izvode "pornografske egzibicionističke radnje" na ulicama u nekoliko provincija.

"Tokom ispitivanja, žene su priznale svoja djela i navele da su snimale i objavljivale materijal na svojim profilima na društvenim mrežama kako bi povećale broj pregleda", navelo je ministarstvo.

More Footage Emerges: the Trans Brazilian influencer Malevola Alves(now jailed ) Caught on Camera Harassing Men and Acting Out Provocatively in Egypt’s Streets #malevola #FreeMalevola #MalevolaAlves https://t.co/Cqthgn9bn3 — KOOL (@RennT38)October 21, 2026

Prije hapšenja, Malevola je putem društvenih mreža zatražila pomoć, nakon što su nju i prijateljicu policajci priveli tokom turističkog obilaska grada.

"U policijskoj stanici smo i očajne smo. Ne znam šta će se dogoditi niti šta će nam uraditi. Uzeli su nam pasoše i zaustavili naš kombi usred obilaska", napisala je influenserka.

Malévola Alves Detained in Egypt After Viral Videos Spark InvestigationBrazilian transgender influencer Malévola Alves has reportedly been detained in Alexandria, Egypt, #MalevolaAlves #MalevolaAlvesNews #EgyptNews #BrazilianInfluencer https://t.co/P0A9HPhwNi — Newsplustoday (@NewsplusToday2)October 21, 2026

U drugoj objavi navela je da su ih policajci ispitivali o njihovom rodnom identitetu, pošto su u pitanju transrodne osobe.

"Ako nestanem, već znate šta se dogodilo. Ne znam šta da radim niti za šta da tražim pomoć. Pitali su da li smo Bruna i ja transrodne osobe, a ne znamo ništa više. Očajna sam. Ima li nekoga u Aleksandriji?", napisala je ona.

Brazilian social media influencer Malevola Alves has been arrested in Egypt after videos allegedly showing sexually suggestive gestures and harassment of pedestrians circulated onlinehttps://t.co/3jiw4Te65d — Mark Chapman (@MC_IBTimesSG)October 21, 2026

Pravni tim Malevole stupio je u kontakt sa ambasadom Brazila u Kairu.

"Situacija se neprekidno prati i tretira kao prioritet, a preduzimaju se sve neophodne mjere u skladu sa lokalnim zakonima i važećim međunarodnim sporazumima", naveli su njeni advokati.

Brazilsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je spremno da pruži konzularnu pomoć ženama ukoliko je zatraže.

Slučaj je proslijeđen javnom tužilaštvu, koje je pokrenulo istragu. Prema navodima brazilskih medija, dvije turistkinje su u međuvremenu platile kauciju i očekuje se da uskoro budu puštene iz pritvora.

GRAVE: A Influenciadora Malévola Alves revela que PRENDERAM ela no Egito, simplesmente por acharem que ela era um Homem vestido de mulher, ela teve que ficar pelad* na frente dos policiais para provar que tinha Vag*na, MEU DEUS https://t.co/b8WcVQNFl1 — Portal Babados (@PortalBabados)October 22, 2026

Egipatski zakoni predviđaju ozbiljne kazne za građane i strane turiste čije se ponašanje procijeni kao kršenje "porodičnih principa ili vrijednosti" ili javnog morala.

Za objavljivanje sadržaja na internetu koji se smatra neprihvatljivim mogu biti izrečene dugotrajne zatvorske kazne i visoke novčane kazne.

(Kurir/MONDO)