Zamonašila se poznata influenserka (24): Pratilo je 500.000 ljudi, svega se odrekla zbog Boga

Grčka influenserka Elen Mazlu odlučila je da život posveti Bogu nakon više nego uspješne karijere influenserke.
Popularna grčka influenserka Elen Mazlu (24), koju je samo na TikToku pratilo skoro pola miliona ljudi, prošle godine je donijela odluku da napusti svijet društvenih mreža i posveti se monaškom životu.
Ova dvadesetčetvorogodišnjakinja bila je prisutna na TikToku od 2016. godine, gdje se proslavila sadržajem o modi, ljepoti i detaljima iz svakodnevice.
Podsjetite se kako je bivša influenserka izgledala prije monaškog života:
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Njena publika ostala je u zatečena kada su sa njenih profila iznenada obrisani gotovo svi snimci. Ubrzo se saznalo da je razlog tome njen ulazak u pravoslavni manastir. Prema navodima portala Ekklesia Online, obred je obavio mitropolit Sidirokastrona Makarios 20. jula, kada je Elen dobila novo monaško ime Ipomonija, što u prevodu znači "Strpljenje".
Ovaj potez podijelio je javnost u Grčkoj i postao tema brojnih televizijskih emisija. Dok jedni pozdravljaju njen duhovni put i podržavaju je, drugi i dalje s nevjericom raspravljaju o motivima koji su je naveli na tako drastičnu promjenu života.
"Čovjek u svom tijelu je kao upaljena svijeća. Svijeći je predodređeno da se topi, a čovjeku da umre. Njegova duša je, međutim, besmrtna, zbog čega naša briga treba da bude više za dušu nego za tijelo", napisala je influenserka u jednoj od posljednjih objava na Instagramu, prije nego što se zamonašila.
Helen Mazlou, the famous Greek on TikTok, has become an Orthodox nun ☦️✨pic.twitter.com/hT2BQTEuAI— ⲡⲓⲗⲉⲱⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ (@LionOf_Christ)September 15, 2024
Elena je otkrila da je osjećala potrebu da se odrekne pređašnjeg načna života i da potraži smisao i mir.