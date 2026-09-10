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Zamonašila se poznata influenserka (24): Pratilo je 500.000 ljudi, svega se odrekla zbog Boga

Zamonašila se poznata influenserka (24): Pratilo je 500.000 ljudi, svega se odrekla zbog Boga

Izvor mondo.rs
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Grčka influenserka Elen Mazlu odlučila je da život posveti Bogu nakon više nego uspješne karijere influenserke.

Grčka influenserka se zamonašila Izvor: pritnscreen/instagram

Popularna grčka influenserka Elen Mazlu (24), koju je samo na TikToku pratilo skoro pola miliona ljudi, prošle godine je donijela odluku da napusti svijet društvenih mreža i posveti se monaškom životu.

Ova dvadesetčetvorogodišnjakinja bila je prisutna na TikToku od 2016. godine, gdje se proslavila sadržajem o modi, ljepoti i detaljima iz svakodnevice.

Podsjetite se kako je bivša influenserka izgledala prije monaškog života:

Njena publika ostala je u zatečena kada su sa njenih profila iznenada obrisani gotovo svi snimci. Ubrzo se saznalo da je razlog tome njen ulazak u pravoslavni manastir. Prema navodima portala Ekklesia Online, obred je obavio mitropolit Sidirokastrona Makarios 20. jula, kada je Elen dobila novo monaško ime Ipomonija, što u prevodu znači "Strpljenje".

Ovaj potez podijelio je javnost u Grčkoj i postao tema brojnih televizijskih emisija. Dok jedni pozdravljaju njen duhovni put i podržavaju je, drugi i dalje s nevjericom raspravljaju o motivima koji su je naveli na tako drastičnu promjenu života.

"Čovjek u svom tijelu je kao upaljena svijeća. Svijeći je predodređeno da se topi, a čovjeku da umre. Njegova duša je, međutim, besmrtna, zbog čega naša briga treba da bude više za dušu nego za tijelo", napisala je influenserka u jednoj od posljednjih objava na Instagramu, prije nego što se zamonašila.

Elena je otkrila da je osjećala potrebu da se odrekne pređašnjeg načna života i da potraži smisao i mir.

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Tagovi

influenseri Grčka monahinja

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