Meri Banovac je u istoj objavi otkrila da je još prije objavljivanja spornog videa bilo dogovoreno da će 19. avgusta učestvovati u humanitarnoj akciji.

Izvor: Pritnscreen

Hrvatska influenserka Meri Banovac (ranije Goldašić) našla se na meti brojnih kritika zbog videa koji je objavila na TikToku, a potom ga vrlo brzo uklonila. Snimak se u međuvremenu proširio drugim društvenim mrežama, gdje je izazvao burne reakcije zbog konteksta razornih požara i tragedije s kojom su korisnici povezali zvuk korišten u videu.

Najveću buru izazvao je upravo zvučni zapis koji je influenserka upotrijebila. Dio korisnika društvenih mreža ocijenio je objavu potpuno neprimjerenom s obzirom na okolnosti i stradale u požarima.

Situacija je brzo eskalirala, te su se na Redditu pojavili i pozivi brendovima i sponzorima s kojima Banovac sarađuje da preispitaju nastavak saradnje s njom.

Banovac je video u međuvremenu uklonila, a sada se zbog objave javno izvinila.

"Juče sam objavila video koji je bio potpuno nepromišljen i neprimjeren s obzirom na tragediju koja se dogodila", napisala je na Instagram storiju.

U galeriji pogledajte fotografije Meri Banovac:

Vidi opis Hrvatsku influenserku razapeli zbog objave o požaru: Sad se javno izvinjava "Trebalo je da razmislim..." Meri Goldašić krila od muža da ima sina Meri Goldašić Meri Goldašić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pritnscreen Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Pritnscreen Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Pritnscreen Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Pritnscreen Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Goran Čizmešija Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Goran Čizmešija Br. slika: 6 6 / 6 AD

Objasnila je da je ubrzo nakon objave shvatila da je video neprikladan, te ga odmah uklonila.

"Nekoliko minuta nakon objave sama sam shvatila koliko je video neprikladan u kontekstu svega što se dogodilo i odmah sam ga uklonila", navela je.

Istakla je da joj nije bila namjera da ismijava tragediju niti ljude koji su njome pogođeni.

Izvinjenje Meri Banovac nakon objave spornog videa

Izvor: Printscreen/ Instagram/ meri.banovac

"Nije mi bila namjera da ismijavam tragediju ni ljude koji su njome pogođeni, ali namjera ne mijenja činjenicu da sam pogriješila", poručila je Banovac.

"Žao mi je. Trebalo je da razmislim prije nego što sam pritisnula ‘objavi‘", dodala je.

Spomenula i humanitarnu akciju

Banovac je u istoj objavi otkrila da je još prije objavljivanja spornog videa bilo dogovoreno da će 19. avgusta učestvovati u humanitarnoj akciji.

U galeriji pogledajte uznemirujuće fotografije razornih požara u Hrvatskoj:

Vidi opis Hrvatsku influenserku razapeli zbog objave o požaru: Sad se javno izvinjava "Trebalo je da razmislim..." Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Zvonimir Barisin / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Zvonimir Barisin / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Zvonimir Barisin / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Zvonimir Barisin / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Zvonimir Barisin / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"Još prije ove objave dogovoreno je da ćemo 19. 8. učestvovati u humanitarnoj akciji i prikupljati sredstva za ljude pogođene požarom", napisala je.

Naglasila je da tu informaciju ne navodi kao opravdanje za svoju grešku.

"To ne navodim kao opravdanje za svoju grešku, nego zato što mi je važno da pomoć ljudima kojima je potrebna ostane ono što je ovdje stvarno bitno", zaključila je.