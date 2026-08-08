Holanđanka obišla crnogorske plaže pa ostala u šoku: “Ovo nisam vidjela ni na Sejšelima i Fidžiju”

Holanđanka Kejt obišla je poznate plaže na Svetom Stefanu, a prizor i cene koje je tamo zatekla iznenadili su je više nego što je očekivala.

Izvor: Instagram/k8pinky

Holanđanka Kejt, koja Evropu obilazi na prepoznatljivoj ružičastoj vespi, tokom putovanja posjetila je i crnogorsko primorje, gdje su je iznenadili prizori koje je zatekla na nekim od najpoznatijih plaža.

Kejt na Instagramu redovno dijeli utiske sa putovanja, preporuke za zanimljive destinacije, ali i cijene sa kojima se susreće tokom obilaska evropskih zemalja.

Ovoga puta obišla je područje Svetog Stefana i Miločera, uključujući čuvenu Kraljičinu plažu, a upravo su joj cijene i broj turista privukli posebnu pažnju.

Na pojedinim luksuznim plažama komplet koji uključuje suncobran i ležaljke košta čak 200 evra.

Međutim, visoke cijene nisu bile praćene i velikim brojem kupača.

Dok je obilazila Miločer, Kejt je zatekla gotovo praznu plažu. Sličan prizor dočekao ju je i kod Svetog Stefana, gdje je, prema njenim riječima, plaža u drugim periodima znala da bude znatno punija.

Na kraju je izabrala pristupačniju opciju, gdje je za suncobran i ležaljku izdvojila 30 evra.

Ipak, najveći utisak na nju ostavio je upravo kontrast između luksuznih plaža, visokih cijena i malog broja gostiju.

“Ovakve cijene nisam vidjela na Sejšelima i Fidžiju”, napisala je Kejt uz objavu sa crnogorskog primorja.

Njena objava privukla je pažnju pratilaca, posebno zbog poređenja cijena u Crnoj Gori sa nekim od najpoznatijih svjetskih turističkih destinacija.

(MONDO)