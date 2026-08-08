Holanđanka obišla crnogorske plaže pa ostala u šoku: “Ovo nisam vidjela ni na Sejšelima i Fidžiju”

Holanđanka Kejt obišla je poznate plaže na Svetom Stefanu, a prizor i cene koje je tamo zatekla iznenadili su je više nego što je očekivala.
Holanđanka Kejt, koja Evropu obilazi na prepoznatljivoj ružičastoj vespi, tokom putovanja posjetila je i crnogorsko primorje, gdje su je iznenadili prizori koje je zatekla na nekim od najpoznatijih plaža.
Kejt na Instagramu redovno dijeli utiske sa putovanja, preporuke za zanimljive destinacije, ali i cijene sa kojima se susreće tokom obilaska evropskih zemalja.
Ovoga puta obišla je područje Svetog Stefana i Miločera, uključujući čuvenu Kraljičinu plažu, a upravo su joj cijene i broj turista privukli posebnu pažnju.
Na pojedinim luksuznim plažama komplet koji uključuje suncobran i ležaljke košta čak 200 evra.
Međutim, visoke cijene nisu bile praćene i velikim brojem kupača.
Dok je obilazila Miločer, Kejt je zatekla gotovo praznu plažu. Sličan prizor dočekao ju je i kod Svetog Stefana, gdje je, prema njenim riječima, plaža u drugim periodima znala da bude znatno punija.
Na kraju je izabrala pristupačniju opciju, gdje je za suncobran i ležaljku izdvojila 30 evra.
Ipak, najveći utisak na nju ostavio je upravo kontrast između luksuznih plaža, visokih cijena i malog broja gostiju.
“Ovakve cijene nisam vidjela na Sejšelima i Fidžiju”, napisala je Kejt uz objavu sa crnogorskog primorja.
Njena objava privukla je pažnju pratilaca, posebno zbog poređenja cijena u Crnoj Gori sa nekim od najpoznatijih svjetskih turističkih destinacija.
(MONDO)