logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ekrani umjesto prozora u avionima – korak naprijed ili rizik za putnike?

Ekrani umjesto prozora u avionima – korak naprijed ili rizik za putnike?

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Avioni budućnosti bez klasičnih prozora mogli bi donijeti uštede u potrošnji goriva i bolje aerodinamičke performanse, ali stručnjaci upozoravaju da bi takav dizajn kod dijela putnika mogao izazvati nelagodu, anksioznost i osjećaj izolacije tokom leta.

Ekrani umjesto prozora u avionima Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Letenje avionom bez prozora, projektom koji razvija kompanija "Džet ziro" u Sjedinjenim Američkim Državama, moglo bi povećati anksioznost i izazvati napade panike čak i kod ljudi koji nemaju strah od letenja, izjavila je klinički psiholog Evropskog medicinskog centra u Moskvi Luiza Istomina.

"Prozor u avionu nije samo izvor svjetlosti ili način da vidimo oblake. On je naše psihološko uporište koje nas povezuje sa spoljnim svijetom. Ako putnike lišimo tog vizuelnog kontakta, rizikujemo da izazovemo osjećaj derealizacije, kada zatvoreni prostor kabine počinje da djeluje kao izolovana kapsula", rekla je Istomina.

Ona je dodala da bi zamjena prozora ekranima mogla dodatno pogoršati stanje putnika, jer čak i neznatno kašnjenje prikaza slike ili treperenje ekrana može dovesti do toga da mozak stekne utisak da okolina nije stvarna.

Kompanija "Džet ziro" razvija avion u kojem bi klasični prozori bili zamijenjeni digitalnim ekranima.

Očekuje se da će ova inovacija poboljšati aerodinamičke karakteristike letjelice.

Više avio-prevoznika izrazilo je interesovanje za primjenu sličnog dizajna na svojim letjelicama, prvobitno zbog uštede goriva. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

avion letenje prozor

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA