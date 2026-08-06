Ekrani umjesto prozora u avionima – korak naprijed ili rizik za putnike?

Avioni budućnosti bez klasičnih prozora mogli bi donijeti uštede u potrošnji goriva i bolje aerodinamičke performanse, ali stručnjaci upozoravaju da bi takav dizajn kod dijela putnika mogao izazvati nelagodu, anksioznost i osjećaj izolacije tokom leta.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Letenje avionom bez prozora, projektom koji razvija kompanija "Džet ziro" u Sjedinjenim Američkim Državama, moglo bi povećati anksioznost i izazvati napade panike čak i kod ljudi koji nemaju strah od letenja, izjavila je klinički psiholog Evropskog medicinskog centra u Moskvi Luiza Istomina.

"Prozor u avionu nije samo izvor svjetlosti ili način da vidimo oblake. On je naše psihološko uporište koje nas povezuje sa spoljnim svijetom. Ako putnike lišimo tog vizuelnog kontakta, rizikujemo da izazovemo osjećaj derealizacije, kada zatvoreni prostor kabine počinje da djeluje kao izolovana kapsula", rekla je Istomina.

Ona je dodala da bi zamjena prozora ekranima mogla dodatno pogoršati stanje putnika, jer čak i neznatno kašnjenje prikaza slike ili treperenje ekrana može dovesti do toga da mozak stekne utisak da okolina nije stvarna.

Kompanija "Džet ziro" razvija avion u kojem bi klasični prozori bili zamijenjeni digitalnim ekranima.

Očekuje se da će ova inovacija poboljšati aerodinamičke karakteristike letjelice.

Više avio-prevoznika izrazilo je interesovanje za primjenu sličnog dizajna na svojim letjelicama, prvobitno zbog uštede goriva.

(Srna)