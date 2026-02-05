logo
Zapaljen automobil u Istočnoj Ilidži: Policija traga za počiniocem

Autor Dragana Božić
0

Policija u Istočnoj Ilidži traga za licem koje je zapalilo automobil "ford" u privatnom vlasništvu.

Zapaljen automobil u Istočnoj Ilidži Izvor: Shutterstock/john vlahidis/MONDO/Stefan Stojanović

Policiji je juče prijavljeno da je na vozilu "ford" razbijeno zadnje staklo i da iz unutrašnjosti automobila izbija dim, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Izvršen je uviđaj u prisustvu sudskog vještaka, a konstatovano je da je došlo do paljenja zadnjeg dijela vozila, čija je unutrašnjost oštećena.

O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

Riječ je o krivičnom djelu oštećenje i oduzimanje tuđe stvari. 

(Srna)

