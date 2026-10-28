MUP Srpske pojačao mjere bezbjednosti nakon terorističkog napada u Beogradu

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzima pojačane mjere bezbjednosti povodom terorističkog napada u Beogradu, s ciljem očuvanja javnog reda i mira, zaštite građana i sprečavanja eventualnih bezbjednosnih prijetnji.

Izvor: MONDO / Željko Svitlica

Kako je saopšteno iz MUP-a Srpske, pojačane mjere obuhvataju područja u blizini objekata pod posebnom zaštitom, kao i objekata povezanih sa Državom Izrael na teritoriji Republike Srpske.

Iz Ministarstva navode da je stanje bezbjednosti u Republici Srpskoj trenutno povoljno, ali da će policijski službenici, u skladu sa bezbjednosnim procjenama, nastaviti da preduzimaju potrebne mjere i radnje.

U okviru aktivnosti planirana je i intenzivirana saradnja sa drugim nadležnim bezbjednosnim agencijama.

MUP Republike Srpske poručio je da će nastaviti da prati bezbjednosnu situaciju i preduzima mjere iz svoje nadležnosti radi zaštite života i imovine građana.

(Mondo)