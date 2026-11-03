Kuća ljudskih prava tužila MUP Srpske: Zabrana skupa studenata je cenzura

Kuća ljudskih prava Banjaluka tužila MUP Republike Srpske zbog zabrane skupa mladih. U tužbi navode kršenje zakona i evropskih standarda pod izgovorom navijača.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Pravni tim Kuće ljudskih prava Banjaluka podnio je juče tužbu protiv Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske zbog zabrane održavanja mirnog okupljanja građana pod nazivom „Mladi kao učesnici u društvenim tokovima“, na kojem su trebali da govore i predstavnici Studentske liste iz Srbije.

Skup je trebao biti održan 11. oktobra, a zabrana njegovog organizovanja obrazložena je navodnim prijetnjama navijača da će napasti ovaj skup.

U tužbi koju je sastavio Pravni tim se, između ostalog, navodi:

"Ukoliko tuženi (MUP RS) ne može obezbijediti jedan ovakav skup, pitanje je da li ono ima kapaciteta da uopšte djelotvorno izvršava svoje zakonske obaveze. Navedeno nije učinjeno, već je teret tuđeg nezakonitog ponašanja prebačen na nedužne građane, direktno kršeći član 16. stav 2. Zakona o javnom okupljanju, koji nadležnom organu propisuje imperativnu dužnost da spriječi ometanje ili onemogućavanje održavanja mirnog okupljanja."

U tužbi se dalje navodi da je država dužna da preduzme razumne i adekvatne mjere kako bi osigurala mirno odvijanje skupa i zaštitila njegove učesnike od nasilja neistomišljenika. Ovu obavezu tolerancije Evropski sud je izričito potvrdio i u predmetu Oya Ataman protiv Turske, ističući da se mirnim okupljanjima mora omogućiti prostor za izražavanje, čak i kada remete svakodnevni život ili izazivaju polemike.

MUP RS je ove obavezujuće standarde potpuno ignorisao, navodeći u pobijanom rješenju kako je zabrana opravdana jer stavovi studenata iz Republike Srbije izazivaju negativan stav kod određenih navijačkih grupa.

Zabrana skupa pod takvim izgovorom nije briga za bezbjednost, već čista cenzura.

U sastavljanju tužbe učestvovali su pravnici, članovi/ce Pravnog tima Kuće ljudskih prava Banjaluka koji se bave zaštitom prava na mirno okupljanje i pravom na slobodu izražavanja Aleksandar Jokić, Jovana Kisin Zagajac i Dejan Lučka.