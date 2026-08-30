Uhapšena grupa otmičara u Beogradu: Među njima i državljanin Bosne i Hercegovine

U Beogradu su uhapšene tri osobe, među kojima i državljanin BiH, zbog otmice dva Avganistanca i tri turska državljanina, za koje su tražili otkup od 30.000 evra.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Sumnja se da su oni otete strane državljane prevezli u jednu vikendicu na području opštine Vladimirci, gdje su ih fizički i psihički zlostavljali, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

Uhapšeni su S.P, S.K. i državljanin BiH D.S. (29) zbog sumnje da su otmicu izvršili u srijedu, 26. avgusta, u Ulici Gavrila Principa u Beogradu.

Njima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

(Srna)