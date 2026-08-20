Pirati oteli brod sa državljanima Srbije u Somaliji: Nakon otmice izveden vazdušni udar

Somalski pirati oteli su teretni brod sa turskim naoružanjem na kojem se nalaze i dvojica državljana Srbije. Nakon otmice uslijedio je vazdušni udar na plovilo.

Izvor: Profimedia/Zoonar GmbH/Alamy

Pirati su u ponedjeljak 17. avgusta kod Puntlanda u Somaliji oteli teretni brod koji je plovio pod zastavom Kameruna, piše "Asosijejted pres". Među posadom su i dvojica Srba.

Brod je inače u vlasništvu kompanije "Polar Movement Shipping". Prevozio je oružje koje je namijenjeno turskom vojnom centru za obuku u Mogadišu u Somaliji.

Pored oružja, na brodu je bila i oprema za komunikaciju, kao i satelitska oprema. Brod M/V Lutuf je otet u ponedjeljak kod mjesta Maraje u okrugu Ejle u Puntlandu u Somaliji.

Ukupno je bilo 10 članova posade na brodu - šest Indijaca, jedan turski državljanin, jedan Gruzijac i dva pripadnika obezbjeđenja iz Srbije. Brod su pirati odveli blizu Garmala u okrugu Dangorajo u Puntlandu.

Čim je stigla informacija da je brod otet, Turska je podigla dronove i helikoptere. Anonimni zvaničnik je izjavio za "AP" da se dan kasnije, u utorak 18. avgusta, otetom brodu približio mali čamac na kom je bila stimulativna biljka kat koja je ostavljena na brodu.

Nakon toga se čamac udaljio i uslijedio je vazdušni udar na oteti teretni brod. Poginula su četvorica muškaraca u vazdušnom udaru, dok su dvojica ranjena.