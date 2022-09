"Kuća zmaja" gledanija od "Prstenove moći" na piratskim sajtovima!

Ako ste se pitali koja serija je popularnija - sve je jasno kao dan!

Izvor: HBO / Amazon Prime

Kuća zmaja (HBO) i Prstenovi moći (Amazon Prime) su serije koje već mjesec i pod dana izazivaju ogromnu pažnju publike i kritike, što svojim sadržajem što samim tim što su povezane sa ranijim ostvarenjima kroz čiju prizmu ih posmatra veliki broj (potencijalnih) gledalaca.

Pojavile su se u manje od 10 dana razmaka i još jedna stvar im je zajednička - muku muče sa piratskim onlajn bioskopima, kakav je Stremio, koji emituju premijere novih epizoda uporedo sa HBO-om i Amazon Prime-om ili čak i prije njih!

Zbog svega ovoga pozabavili smo se vrlo zanimljivom statistikom i jedne i druge serije, piratskim sajtovima koji ih emituju i zaključak je da najskuplja serija ikad ne može da priđe čak ni blizu čuvenim zmajevima iz GoT prednastavka (ako ta riječ uopšte postoji).

Zmajevi spalili Prstenove na piratima

Da bismo ovoj bici dodali još malo vatre ili magije, odlučili smo da pogledamo kako obe serije rade na piratskim sajtovima. Uz pomoć́ IKnow-a, pregledali smo i uporedili veliki uzorak višemilionskog globalno ostvarenog BitTorrent saobraćaja u posljednje dvije nedjelje (od 7. do 21. septembra) koji su jasno istakli pobjednika bez ikakve sumnje.

House of the Dragon osvaja krunu sa više od 1,4 miliona procijenjenih preuzimanja u danima špica tj. na dan emitovanja svake nove epizode. Tokom dvije nedelje koliko su prikupljani uzorci podataka, serija je prikupila gotovo 10 miliona preuzimanja.

Izvor: TorrentFreak

Gornji grafikon pokazuje da The Rings of Power nije ni blizu sa maksimalnim procijenjenim brojem preuzimanja od oko 650 hiljada. Popularnost Amazon Prime serije obično nadmašuje Kuću zmaja sa minimalnom razlikom, koja traje vrlo kratko nakon objavljivanja nove epizode, ali poslije drastično pada. Ukupno, za dvije nedelje Amazon Prime serija prikupila je oko pet miliona preuzimanja.

Da biste imali jasnu sliku o tome koliko je Kuća zmaja popularna, reći ćemo vam da na dan objavljivanja svake epizode ona čini više od 10% svih ukupnih preuzimanja filmova i TV emisija, a to je procenta koji nije viđen dosta dugo i pamtimo ga iz Wonder Woman ere.

Ove podatke potvrđuje i još jedan izvor, MUSO kompanija, koja se bavi praćenjem piratskih aktivnosti na internetu za velike kompanije Holivuda i produkcijske kuće. Podaci MUSO-a, takođe tvrde da je HBO Max serija drastično popularnija i da je od 6. do 10. septembra imala 38,1% udjela na Top 10 listi najviše piratizovanih sadržaja, dok je serija The Rings of Power imala 25,3%. Zajednički, dvije serije su zauzele 63,4% udjela u najpopularnijih 10 piratizovanih sadržaja u pomenutom periodu.

Ovo je jasan pokazatelj koliko su obe serije popularne.

Srbija nije u Top 10 piratskih sila

Srbija i zemlje iz okruženja nisu na listi država iz kojih dolazi najveći broj pirata koji preuzimaju ili stream-uju ove dvije serije. Na vrhu je ubjedljivo Rusija, koja inače muku muči s piratima, a sad posebno zbog različitih sankcija Zapada usljed rata u Ukrajini. Slijede Brazil, SAD, Indija, Velika Britanija, Južna Afrika, Kina (što je vrlo zanimljivo s obzirom na striktne zakone koji tamo važe), Filipini, Australija i Francuska.

Podaci koji se ovdje dijele pokrivaju veliki dio procijenjenih javnih preuzimanja torenta. Međutim, ovo predstavlja samo mali dio svih aktivnosti piraterije, jer se pregledi na neovlašćenim sajtovima za strimovanje ne mogu tako lako mjeriti, ali su oni vrlo popularni i sve ih je teže pratiti.

Uz to, vjerujemo da su preuzimanja torenata dobar pokazatelj za opšte interesovanje pirata. Ipak, u ovom slučaju treba spomenuti i cijene pretplata HBO Max i Amazon Prime. Amazon Prime je šire dostupan i dosta je povoljniji od HBO Max servisa, pa bi moglo biti moguće da se veći broj gledalaca uključuje legalno da prati The Rings of Power u odnosu na House of the Dragon.

Recimo, HBO Max još uvijek nije zvanično dostupan u velikom broju evropskih zemalja, uključujući Italiju, Njemačku i druge velike države, što bi moglo da izazove tamošnje gledaoce da seriju potraže na torentima i pored vrlo striktnih i nemilosrdnih antipiratskih zakona i mjera.

HBO i Amazon Prime se još čekaju

Nažalost, zvanična statistika još uvijek izostaje. Prema Variety magazinu House of the Dragon ima do 30 miliona gledalaca koji plaćaju HBO Max pretplatu širom svijeta po epizodi, dok The Lord of the Rings: The Rings of Power još uvijek nema nikakvu zvaničnu statistiku s kojom bismo mogli da uporedimo gore iznijete piratske brojke.

Za seriju Prstenovi moći znamo samo to da je premijerna epizoda privukla oko 25 miliona gledalaca.

Ipak, produkcija Kuće zmaja se poslije emitovanja prve epizode pohvalila da je ovo bilo najveće "otvaranje" nove serije u Srbiji, ali i širom svijeta gde je HBO Max ili neki drugi HBO servis dostupan. Za Prstenove moći ćemo morati još malo da sačekamo, očigledno…

Šta ste vi gledali, koja serija je bolja?

