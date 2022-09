Blade Runner postaje serija, snimaće je Amazon

Kompanija Amazon je za potrebe snimanja serije unajmila Ridli Skota, režisera origalnog Blade Runner filma.

Ono o čemu se dugo šuškalo sada postaje stvarnost - Amazon snima Blade Runner 2099 seriju za svoj streaming servis Prime Video. Ridli Skot, režiser originalnog filma iz 1982. godine će na novoj seriji raditi kao izvršni producent zajedno sa Silkom Luizom.

Radnja serije nije poznata, osim da će se odvijati 50 godina nakon Blade Runner 2049 filma iz 2017, ali Vernon Sanders, globalni TV šef kompanije Amazon, tvrdi da će nastavak očuvati "intelekt, teme i duh" filmova.

U ovoj fazi, glumačka ekipa još uvijek nije odabrana, ali je malo vjerovatno da ćemo vidjeti poznata imena ako uzmemo u obzir period u kom će se odvijati serija. Amazon takođe nije rekao kada očekuje da će serija stići na male ekrane.

Blade Runner 2099 bi mogao da bude jedan on najambicioznijih projekata kompanije dosad. Amazon je posljednjih godina ozbiljno ulagao u vrijednost Prime Video produkcije, a to im se izgleda isplatilo - prva sezona serije The Lord of The Rings: The Rings of Power je navodno koštala 465 miliona dolara i ostvarila je najgledaniji debi na Prime streaming servisu. Iako znamo premalo detalja, ne vjerujemo da će Amazon štedeti na produkciji ovako velike investicije kao što je Blade Runner, pogotovo sa Ridli Skotom u svom timu.

Podsjetimo, serija The Lord of The Rings: The Rings of Power je premijerno prikazana 2. septembra, a njen debi su pratile brojne kontroverze i negativni komentari, te je Amazon bio primoran da blokira ocjenjivanje na tri dana.

Podsjetite se kako je izgledao kultni film iz 1982. godine:

