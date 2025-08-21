Povodom Dana ruske kinematografije: Za vikend "Noć bioskopa" u Banjaluci

U Banjaluci će u subotu i nedjelju, 23. i 24. avgusta, prvi put biti održana "Noć bioskopa", povodom Dana ruske kinematografije, saopšteno je iz Ambasade Rusije u BiH.

Izvor: Sergei Lykov / Panthermedia / Profimedia

Publika u Banjaluci imaće priliku da prve večeri, 23. avgusta, pogleda ratnu dramu u čast 80 godina od pobjede u Drugom svjetskom ratu - "Krvna grupa", snimljenu ove godine u režiji Maksima Brijusa o nacističkom koncentracionom logoru za djecu kod Ljeningrada.

U nedjelju, 24. avgusta, druge večeri manifestacije, biće prikazan muzički biografski film "Prorok. Priča o Aleksandru Puškinu" iz 2024. godine u režiji Feliksa Umarova.

Ulaz za obje filmske projekcije u bioskopu na krovu Narodnog pozorišta Republike Srpske je besplatan.

"Noć bioskopa" održava se u 88 ruskih regija i 14 zemalja.

Manifestacija kojoj se ove godine pridružuju Srbija i BiH održava se u Kini, Indiji, Brazilu, Etiopiji, Egiptu, Kazahstanu, Bjelorusiji, Uzbekistanu, Kirgiziji, Azerbejdžanu, Tadžikistanu, Jermeniji, Moldaviji i Turkmenistanu.

Svake godine posjetioci dobiju mogućnost da pogledaju najpopularnije filmove Rusije iz te i prošle godine.

Ukupna publika u Rusiji i inostranstvu prošle godine brojala je više od 800.000 ljudi.

"Noć bioskopa" organizuje se uz podršku Ministarstva kulture i Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

Dan ruske kinematografije obilježava se 27. avgusta.

Organizatori događaja su Roskino i Fond kinematografije, dok je suorganizator Fondacija za kulturu Rusije.

(Srna)