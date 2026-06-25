"Kortizol koktel" osvaja internet: Italijani i Španci ga piju u vrelim danima, bolje gasi žeđ od limunade

Visoke temperature, manjak sna i pojačano znojenje mješavina su koja rezultira padom snage, a kao odgovor na ove izazove, u posljednje vrijeme raste popularnost "kortizol koktela".

Izvor: WK Lai/Shutterstock

Kada živa u termometru pređe 30 stepeni, mnogi posežu za klasičnim osvježenjima - limunadom, energetskim pićima i, naravno, vodom. Međutim, efekat olakšanja često je kratkotrajan, a nakon njega se nerijetko javljaju zamor, iscrpljenost i glavobolja. U takvoj situaciji sve više ljudi bira tzv. "kortizol koktel", napitak koji je stekao popularnost na društvenim mrežama kao prirodan način za nadoknadu tečnosti i minerala.

Video sa uputstvom i receptom za "kortizol koktel" dostupan je, između ostalog, na Jutjub kanalu Detoxinista. Napitak je veoma popularan u Španiji i Italiji. Pogledajte kako se pravi:

Uputstvo za pravljenje kortizol koktela Izvor: YouTube/Detoxinista

Jednostavan sastav, brza priprema

Iako naziv može da zvuči komplikovano, priprema napitka je veoma jednostavna i ne zahtijeva sastojke koje je teško pronaći. Dovoljno je svega nekoliko namirnica koje većina ljudi već ima u svojoj kuhinji.

Otkud popularnost "kortizol koktela"?

Rastuće interesovanje za ovaj napitak proističe iz njegove popularnosti na društvenim mrežama. Korisnici ga hvale zbog efikasnog osveženja tokom vrućina i brze pomoći kod pada energije.

Stručnjaci naglašavaju da napitak ne djeluje direktno na nivo kortizola, ali sadrži sastojke koji pomažu u nadoknadi tečnosti i minerala izgubljenih znojenjem ili fizičkim naporom. Zahvaljujući tome, postao je jednostavan način za borbu protiv umora izazvanog visokim temperaturama.

Recept za "kortizol koktel"

Sastojci:

200 ml soka od pomorandže,

prstohvat soli,

50-100 ml kokosove vode.

Sve sastojke treba dobro da promiješate i poslužite dobro rashlađene. Po želji možete da dodate sok od limuna ili nekoliko kockica leda.

Zašto baš ovi sastojci?

Izvor: YouTube/Detoxinista

Sok od pomorandže obezbjeđuje vitamin C i prirodne šećere, kokosova voda pruža minerale, naročito kalijum koji organizam gubi znojenjem, dok so nadoknađuje natrijum. Kombinacija ovih sastojaka čini da se napitak odlično pokaže kako tokom vrućina, tako i nakon intenzivnog fizičkog napora.

Alternativa zaslađenim pićima

"Kortizol koktel" najveću popularnost stiče ljeti, kada mnogi posežu za njim ujutru ili popodne čim osjete pad energije. Njegova prednost je odsustvo kofeina i lakoća pripreme. Potrebno vam je svega nekoliko minuta i osnovni sastojci.

"Kortizol koktel" je zanimljiva alternativa zaslađenim gaziranim pićima i energetskim napicima. Može biti rešenje za sve koji traže jednostavne, domaće metode za borbu protiv vrućine i umora.

(MONDO)